Apenas Vitor Baía resiste à mudança de vice-presidentes da candidatura de Pinto da Costa

Depois de em março ter apresentado os candidatos a vice-presidentes da direção da sua candidatura aos órgãos sociais do FC do Porto, João Rafael Koehler, Marta Massada, e António Oliveira, ao final desta tarde, novamente no Hotel Sheraton do Porto, Pinto da Costa apresentou os restantes membros desse órgão que ficou assim completa no que a vice-presidentes diz respeito: Vítor Baía e Vítor Hugo, antigos atletas de futebol e hóquei em patins, e Nuno Namora, atualmente vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral

Para o lugar de vogais, adstritos às diversas modalidades foram apresentados: Alípio Jorge (bilhar), António Borges (andebol), Luís Fernandes (natação), Rodrigo Barros (voleibol feminino) e Eurico Pinto (hóquei em patins), com Rita Moreira a Provedora do Sócio, enquanto para a Presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar foi apresentado Ricardo Valente, vereador da Câmara Municipal do Porto.

Para a Presidência da Mesa da Assembleia Geral, uma solução de continuidade através de Lourenço Pinto, atual ocupante do cargo.

A finalizar para um dos cargos mais importantes, e decisivos para o futuro próximo do FC do Porto, em substituição do antigo presidente da Câmara, Fernando Gomes, surge como novo CFO da SAD portista José Fernando Figueiredo, economista, e consultor sénior do Banco Mundial.

Para o Conselho Superior, a lista de candidatura, conta ainda com o Cardeal Américo Aguiar, atual bispo da Diocese de Setúbal, mas que não marcou presença na sessão desta tarde.

As eleições decorrem a 27 de abril, e para além da lista A de Pinto da Costa, concorrem, na lista B, André Villas-Boas, na lista C, Nuno Lobo, que repete a candidatura de 2020, e ainda uma lista (D), apenas ao Conselho Superior liderada por Miguel Brás da Cunha.