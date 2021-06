Como enviar encomendas nacionais e internacionais do Porto de forma económica?

A Packlink é um portal que agrega num só espaço vários serviços de entregas e envios de encomendas. Com um serviço de alta qualidade combinado com preços competitivos, a cobertura da plataforma é internacional e Portugal não é exceção.

Envio e Entregas no Porto de forma económica

Procura fazer envio e entregas no Porto? A Packlink é a solução para si e para a sua empresa. Com a Packlink pode fazer os seus envios com as empresas de transportes líderes no mercado, para onde quiser e quando quiser.

A plataforma apresenta serviços que operam no Norte do país de forma prática, simples e segura, salvaguardando a integridade das encomendas e cumprindo os respetivos prazos de entrega, oferecendo ainda várias soluções para os mais variados objetivos. É a escolha perfeita para quem pretende fazer envio e entregas no Porto, tal como para enviar encomendas internacionais.

A empresa operacionaliza entregas de 24 a 48 horas com as melhores tarifas do mercado de transporte e envio de encomendas. Para saber qual o serviço que melhor se adequa ao que precisa, selecione uma das opções que estão disponíveis: Económico, Padrão ou Expresso. A sua escolha e o preço final dependerão da regularidade com que faça esses envios e da quantidade dos mesmos, podendo poupar até 70% em envios nacionais e até 50% em envios internacionais.

Os valores que a plataforma apresenta são muito competitivos. Tudo porque a Packlink tem acordos com as transportadoras líderes neste segmento – como a SEUR, a Correos Express e a TNT – o que permite beneficiar de preços especiais sem qualquer perda de qualidade do serviço. Pelo contrário.

Opções de recolha da encomenda

A Packlink apresenta soluções de pick-up e drop-off da sua encomenda. Significa isto que pode ter como opção enviar a sua encomenda a partir de um ponto de recolha próximo ou pedir à transportadora que a vá buscar num dia e hora previamente determinados por si. Todos os pagamentos podem ser geridos a partir da plataforma Packlink. A plataforma é completamente segura e salvaguarda todos os seus dados privados com as melhores práticas de segurança digital.

Comparação de preços

A plataforma da Packlink permite fazer a comparação de preços entre as mais diferentes transportadoras. Para tal, apenas tem de inserir o lugar de origem da encomenda, o lugar de destino da mesma, o peso (em quilogramas), o comprimento, a largura e a altura da encomenda. Depois, é só clicar “enviar”. De seguida, ser-lhe-á apresentada uma lista com as várias opções de envio das mais variadas empresas, tempo estimado de entrega, tipo de serviço e de recolha. Em “detalhes” encontrará tudo o que precisa de saber ao pormenor.

Tracking: acompanhar a encomenda

Os seus envios de encomendas podem ser seguidos ao pormenor através do tracking da Packlink. Assim, pode sempre manter o destinatário da encomenda a par do status da mesma. Esta ferramenta é muito útil, sobretudo para os empreendedores que precisam de fazer follow up das encomendas dos seus clientes para os seus negócios de E-Commerce.

Enviar encomendas internacionais

Se pretende enviar encomendas de Portugal para o Reino Unido, a Packlink é o parceiro ideal. A plataforma permite o envio de encomendas de forma rápida e segura para a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. Precisará apenas de colocar os dados da sua encomenda – destino, dimensão e peso – e de seguida receberá uma lista com os preços mais competitivos para si.

A Packlink tem várias parcerias com as melhores transportadoras do mundo. Quer procure enviar uma encomenda diretamente ou um serviço de recolha e entrega, o serviço Premium da Packlink é de qualidade, com preços competitivos e económicos. No Reino Unido, a Packlink trabalha, entre outras, com as empresas DPD, TNT e UPS.

Uma mais-valia para o seu E-Commerce

Uma das mais-valias da Packlink é a capacidade de integração na sua plataforma através do serviço Packlink Pro. Através de um simples plugin, qualquer E-Commerce pode ficar vinculado à plataforma agregadora de serviços de envio de encomendas. Esta é compatível com vários marketplaces e com algumas das principais plataformas de E-Commerce do mundo, como a Amazon, eBay, AliExpress, Presta Shop, Shopify e Woo Commerce, entre outras. Uma excelente solução para pequenos e médios empresários nos mais variados segmentos e mercados, sobretudo aqueles com necessidade de ativarem o seu canal de vendas digital.

Enviar uma encomenda ao melhor preço e com as melhores empresas do mercado está à distância de um clique com a Packlink.