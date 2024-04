Está tudo pronto para o ato eleitoral no FC do Porto

É já amanhã, 27 de abril, que se realiza o ato eleitoral para os órgãos sociais do FC do Porto para o quadriénio 2024-2028, desta feita nos foyers, nascente (portas 12, 13, 17 e 18) e poente (portas 3,4, 26 e 27), de acesso às bancadas do Estádio do Dragão, entre as 9 e as 20 horas, mas poderá votar depois, desde que esteja na fila até às 20 horas.

A imprensa teve hoje acesso ao espaço, e o MaiaHoje esteve presente podendo assim conferir a forma como tudo se desenrola, de forma a acolher uma multidão estimada em três dezenas de milhar de eleitores, dos 40.000 com capacidade para votar, ou seja, com a quota de março paga e a remuneração efetuada, entre um universo de 75.000 associados sénior. Para o efeito devem fazer-se acompanhar do cartão de sócio e um documento de identificação (B.I., CC, carta de condução ou passaporte), qualquer um deles na forma física ou digital, seja através da APP do FC do Porto, ou do iD.gov.pt.









Tendo em conta o sucedido na célebre AG de novembro passado, existe atenção redobrada das forças de segurança, no sentido de serem evitados atos violentos, depois da polarização que se acentuou com a campanha eleitoral. Por esse motivo, o candidato a destronar Pinto da Costa, André Villas-Boas, insistiu na necessidade de presença da polícia no interior do estádio, mas não verá essa pretensão concedida pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, contudo, poderá entrar rapidamente caso sejam detetados distúrbios, estando para o efeito de prontidão no exterior.

A votos vão três listas A, B e C encabeçadas respetivamente por Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo, havendo ainda uma quarta lista, independente, ao Conselho Superior, e os resultados serão anunciados após o apuramento dos resultados.