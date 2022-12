LIGA: Dragões goleiam Arouca por 5-1 com Hat-trick de Taremi

O FC do Porto não podia ter começado melhor. Com apenas 22 segundos de jogo, Veron, entra na área e remata em arco, Arruabarrena consegue esticar-se e defender, mas para onde surgiu Otávio que em jeito lhe fez um chapéu, a que ainda chegou com a ponta dos dedos, mas sem evitar a sua entrada na baliza.

O FC do Porto não parou por aí pois foi controlando o meio-campo até que Grujic lança Galeno na esquerda, este centra para Taremi que deixa passar para Veron, com este a devolver, ficando Taremi frente ao guardião, fazendo-lhe passar a bola debaixo do corpo. Estava feito o segundo da noite, e o décimo sexto do Iraniano esta época, que repetiu a dose pouco depois quando recebeu uma bola em profundidade, correu, livrou-se do defesa e rematou para o seu oitavo golo nesta edição da Liga.

Até ao intervalo Grujic ainda tirou as medidas à baliza com um remate de longe ao cair dos 45m e Taremi teve nova boa oportunidade mas sem lograr o seu terceiro da partida.

Apesar de dilatado o resultado ao intervalo era justificado perante a fome de bola que os portistas demonstraram neste regresso da Liga.

No recomeço, Taremi não perdeu tempo e logo aos 49m já assinava o hat-trick na partida. Uribe “roubou” a bola junto do bico da área, soltou para Veron, novamente ele, deixou de primeira para Taremi. A bola ainda bateu em Basso, mas sobrou para o Iraniano que não perdoou, e assim “saltou” do quarto lugar da lista de marcadores para o primeiro, junto com Gonçalo Ramos do Benfica, ambos com 9 golos.

O terceiro da noite, na contagem de Taremi

Na estava fechada a contagem de Taremi, pois aos 69m entrou em velocidade pela esquerda e rematou com a bola a bater em Opoku e a desviar para dentro da baliza, com o golo a ser oficializado ao jogador do Arouca.

Após ser substituído Taremi agradece as palmas do público

Logo a seguir foi o recém entrado Toni Martinez a introduzir a bola na baliza com o golo a ser mal anulado, pôs apesar e estar em posição de fora de jogo, a bola chegou-lhe após desvio de um adversário ao passe de Pepê.

Logo a seguir fechou-se o resultado final, desta feita com golo do Arouca por intermédio de Bruno Marques através de remate de fora da área sem hipótese de defesa para Diogo Costa.

Aos 85m cantaram-se os parabéns ao Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que hoje festeja aniversário, e até ouve golo nesse momento, embora fosse anulado por desmarcação de Grujic e Marcano.



Tarja da claque para o aniversário de fora de jogo no golo anulado ao minuto 85m

Com este resultado os Dragões encurtam, à condição, a distância para o líder que na sexta-feira se desloca a Braga, e fecham o ano com uma vitória inequívoca, e alguma esperança acrescida caso o Benfica não vença em Braga.