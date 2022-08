Há 20 anos

Recorde:

Edição nº 63 de 9 a 22 agosto de 2002

O insólito aconteceu no Castêlo da Maia. Uma agência bancária local, recusou depósitos em dinheiro aos seus clientes. Foi-lhes negado qualquer depósito em dinheiro, alegadamente por os cofres estarem cheios.

Entretanto a DECO e a Associação Portuguesa de Defesa do consumidor (APDC), tomaram conhecimento da situação e afirmam tratar-se de uma situação ilegal.

PSP celebra na Maia 135 anos de vida

Em ambiente de surpresa, os maiatos viram os acessos ao centro da Maia cortados: o motivo poucos conheciam. Tratava-se do aniversário da PSP, comemorado esse ano na Praça cerimonial da Maia, que trouxera ao concelho centenas de efetivos e de meios, que desfilaram e exibiram-se em parada. Na cerimónia intervieram o comandante da PSP, Herlander Chumbinho e o Governador Civil do Porto. A tónica geral era de confiança no futuro apesar dos meios serem escassos. « O Governo quer ver os polícias fora das secretárias e a prestar o serviço para que foram treinados», afirmava Manuel Moreira, Governador Civil do Porto.

Protocolo de colaboração entre CM Maia e Siderurgia Nacional

Parecia estar para breve o fim da poluição nas freguesias de S. Pedro de Fins e Folgosa resultante da laboração da Siderurgia Nacional. Depois de já ter investido cerca de cinco milhões de euros (um milhão de contos) no ano transato , na cobertura do parque de sucatas, os responsáveis da Siderurgia comprometiam-se a mais um investimento de dez milhões de euros, em equipamentos que iriam diminuir a poluição atmosférica e sonora.

Carmo Pinto é o novo líder do PSD/ Águas Santas-Pedrouços

Mário Carmo Pinto tomou posse como presidente do núcleo do PSD/Águas Santas-Pedrouços. A cerimónia realizou-se a 26 de Julho, na Casa do Alto, e o novo líder contava com a presença de ilustres social-democratas, entre eles, Bragança Fernandes, Luciano Gomes e Costa Pereira.

Em Nogueira, o entupimento de um coletor de saneamento gera polémica

Águas residuais foram encaminhadas para uma ribeira

As caves e as garagens de um prédio habitacional na Rua Agostinho Silva Rocha ficaram de um momento para o outro completamente inundadas de águas residuais domésticas, tudo porque um coletor de saneamento entupiu. Contactados os SMAS, a solução encontrada passou por desviar os mesmos esgotos para uma ribeira ali existente. O problema é que o panorama menos “agradável” e os maus cheiros acabaram por incomodar outros moradores…. Uma queixa-crime estava a ser equacionada. A solução encontrada para retirar os esgotos das garagens foi encaminhá-los para as condutas de águas pluviais que se encontravam na via pública, sendo que provocaria cheiros nauseabundos num ribeiro próximo.

Junta de Freguesia da Maia passa a ter serviços dos CTT

Um novo posto dos CTT era inaugurado no final de julho, na Maia. Localizado junto ao Zoo da Maia, aqui encontravam-se disponíveis, a partir desse momento, quase todos os serviços de uma estação de correios normal, além de um posto de acesso gratuito à Internet.