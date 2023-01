A AEP, em parceria com a Câmara Municipal de Esposende, vai organizar, no próximo dia 26, uma sessão prática de apresentação das redes europeias ao serviço das empresas, com o objetivo de as ajudar a tornarem-se mais inovadoras e competitivas nos mercados internacionais.

A participação é gratuita, mas requer inscrição antecipada. Nesta sessão – realizada no âmbito do EURES Transfronteiriço Norte Portugal-Galiza, de que a AEP é parceira – haverá ainda um “focus group” sobre o mercado de trabalho e mobilidade laboral especialmente dirigido a microempresas e start-ups, em que serão analisados os principais constrangimentos no mercado de trabalho, nomeadamente na contratação, captação e retenção de talento.

Para mais informações, contactar:

Departamento de Inovação da AEP

Céu Filipe/ Eugénia Castro de Sousa

Tel.: +351 22 998 15 00