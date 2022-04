Há 20 anos

Recorde:

“Centro de Saúde da Maia ao Raio X”

Edição nº 54 de 12 a 25 de abril de 2002

«Não temos capacidade de dar uma resposta eficaz!»

“O Centro de Saúde da Maia é um dos espelhos do estado da saúde em Portugal que reflete o funcionamento atribulado, a falta de recursos administrativos, as esperas e o sector deficitário de saúde pública. No entanto, existem também pontos positivos que a maior parte da população ignora”, lia-se. O Maia Hoje, em conversa com a Diretora desta Unidade de Saúde, Maria Luisa Fontes, analisava ao raio-x o Centro de Saúde da Maia e dava-lhe a conhecer microscopicamente o funcionamento do mesmo.

Luta ao Narcotráfico em Silva Escura

Levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento da GNR de Matosinhos, a “Operação Carrilho” envolveu 20 agentes, 10 fardados e 10 à civil, além de cães de busca de droga e explosivos. Estes meios foram empregues na busca dentro de uma série de habitações e anexos da Rua Central de Frejufe, locais com fama de serem pontos de tráfico de estupefacientes. O role de apreensões foi extenso. Além da heroína e comprimidos foram capturadas quatro armas de alarme adaptadas, bicarbonato de sódio para mistura, diversos telemóveis e carregadores, artigos em ouro e prata, uma faca do mato e canivetes, um binóculo de longo alcance e alguma quantia significativa em dinheiro.

10º Aniversário da Dorefal

Domingos Rebelo, proprietário e director geral da Dorefal, comemorava com grande satisfação e alegria o aniversário da empresa que dirigia há 10 anos. « sinto-me extremamente orgulhoso!» referia. O empresário reunia, num simpático almoço, em Matosinhos, funcionários, família e amigos ,para festejar a data marco na história da empresa.

NTV: uma televisão em ascenção

No ar desde outubro do ano transtro e com emissões 24 horas por dia desde o dia oito de Fevereiro, a NTV assumia-se cada vez mais no panorama televisivo nacional. No dia 27 de março, o Jornal Maia Hoje fora o assunto principal do programa da NTV, “Vozes das Regiões” conduzido pela jornalista Paula Martinho da Silva, onde a administradora do jornal falava sobre a ainda “curta” história do Jornal, das características gráficas e editoriais deste órgão de comunicação social e do futuro. Neste último capítulo, sublinhavam-se os projectos em curso, nomeadamente ao nível da edição-online que pretendia melhorar os serviços prestados aos leitores, assim como, solidificar a posição do Maia Hoje no panorama da comunicação social regional. Nesse mesmo dia, Dinis Sottomayor, diretor de Informação daquele canal, avaliava o desempenho da NTV e projetava o futuro próximo.

Jardim Público na Urbanização dos Altos…

Até ao fim do ano!

O vereador do Ambiente e Qualidade de Vida da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, garantia a construção do espaço, até ao final de 2002.

Seria aprovada a permuta de terrenos com a firma Albino da Costa Loureiro, Lda., com vista à construção do referido espaço público. Nos termos dessa troca, a CMM cedia lotes localizados na Urbanização da Quinta do Mosteiro, pelos lotes da Urbanização dos Altos. Os valores dos terrenos em causa eram equivalentes rondando na altura, os 73 mil contos. Esta obra segundo o autarca, teria custado de cerca de 180 mil contos e albergaria o dito jardim, além de uma praça de reunião.