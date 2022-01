Há 20 anos

Recorde:

Sabe onde vai votar?

Edição nº46 de 14 a 20 de dezembro de 2001

Apresentação dos Transportes Urbanos da Maia, E.M.

Vilar de Luz, em Folgosa, foi o lugar escolhido para arrancar a viagem inaugural dos TUM. Esta viagem contou não só com a presença do executivo camarário como também com a presença dos vários candidatos da coligação PSD/CDS-PP às Assembleias de Freguesia.

Depois de uma semana de experiência, a administração dos Transportes Urbanos da Maia inicia os transportes em moldes regulares, entre Vilar de Luz e Vila Nova da Telha, dispondo desde logo, de dois autocarros para o efeito. Na viagem inaugural, o autocarro teve “lotação esgotada”: executivo camarário, candidatos às assembleias e jornalistas.

Com um aspecto bastante aprazível e moderno, os transportes urbanos da Maia vinham colmatar uma falha neste sector, já que as terras do Lidador careciam há muito de transportes municipais. A população contemplada com a passagem dos TUM mostrou-se então bastante receptiva a esta novidade que, por certo, lhes facilitaria a rotina quotidiana.

Capa do Jornal MaiaHoje, 14 de dezembro de 2001

Bragança Fernandes, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maia, mostrou-se bastante satisfeito com a implementação de uma rede de transportes própria do concelho. Salientou ainda o facto de «este autocarro passar por lugares que não eram servidos pelos transportes públicos». Costa Lima, Vereador do executivo maiato, visivelmente satisfeito afirmou que os «TUM eram uma necessidade premente na travessia nordeste/sudoeste e sudoeste/nordeste». Sublinhou também o facto de «existir informação sobre os TUM que nos permite dizer que esta iniciativa está a ser um êxito».

O percurso demora uma hora, entre Vilar de Luz (Folgosa) e Vilar do Senhor (Vila Nova da Telha).

Os Transportes Urbanos da Maia, E.M. percorrem os seguintes locais: Vilar de Luz, Camposa, Serradouro, Igreja de Folgosa, Rotunda de Sá, Igreja de Silva Escura, Frejufe, Igreja de Vermoim, Câmara Municipal da Maia, Godim, Monumento ao Empresário, Rua do Bairro, Campa do Preto, Guardeiras e Igreja de Vila Nova da Telha, tendo como pontos de referência o Aeródromo de Vilar de Luz e o Aeroporto de Pedras Rubras.

Os TUM começam a circular às 7 da matina, em Vilar de Luz, e só param às 21 horas, na Maia.

Apresentação pública do TECMAIA

“Um verdadeiro Parque da Tecnologia”

Com capital maioritário da Câmara Municipal da Maia, o Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (TECMAIA) agregava ao momento, 14 empresas e cerca de 200 funcionários. o Tecmaia pretendia, a breve trecho, aumentar significativamente o número de funcionários e afirmar-se como um dos mais fortes pólos empresariais do norte do país.

Maia com mais um equipamento para apoiar a infância

Infantário de Milheirós “um hotel de seis estrelas”

A Câmara da Maia inaugurava mais uma creche infantário, dessa vez na freguesia de Milheirós, com Vieira de Carvalho a “estrear” o equipamento e a afirmar que é uma conquista para a freguesia e que todos “devem estar orgulhosos, porque nós tratamos bem as crianças e as famílias”.

Escolinhas do F.C. da Maia

Exemplo de sucesso, a modalidade desportiva arrancava com mais de 160 crianças e adolescentes .Num dia com condições climatéricas muito agradáveis para a prática de futebol, centenas de crianças das escolas do F. C. Maia e Hernâni Gonçalves, juntavam-se para, em ameno convívio, dar uns “toques na bola”. «Nesta atividade, o importante nunca é o resultado e foi bonito ver tantos jovens empenhados, com os pais “babados” a assistirem aos “primeiros passos” futebolísticos dos filhos» referia a organização.