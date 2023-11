AEP promove nova edição do VideoTalentum

VideoTalentum 2023- consultar CV´s em formato video.

A AEP- Associação empresarial de Portugal, no âmbito do EURES Transfronteiriço Norte de Portugal-Galicia, promove mais uma edição do VideoTalentum 2023, uma ação que tem por objetivo facilitar que empresas do norte de Portugal e da Galiza, com necessidades específicas de contratação de perfis profissionais de difícil cobertura, contactem com estudantes e recém-titulados de várias entidades de Ensino Superior da Eurorregião.

O VideoTalentum 2023 está baseado na ideia dum Elevator Pitch (virtual): Os candidatos a emprego são convidados a gravar um pitch de 2 a 3 minutos em vídeo, transformando informação em emoção, com o objetivo de captarem o interesse dos recrutadores.

As empresas que confirmem a sua participação, irão receber um link para acederem a uma plataforma que lhes permitirá consultar os currículos em formato vídeo, de candidatos com distintos perfis, podendo de seguida marcar entrevistas com os candidatos do seu interesse.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição

Para aceder ao programa clique aqui

Inscrições: aqui

Para mais informações, contactar:

Eugénia Castro de Sousa

Conselheira EURES T NP-G na AEP

Tel.: +351 22 998 15 00