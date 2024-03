Liga: FC do Porto consegue reviravolta e vence Vizela 4-1

Como lhe competia o FC do Porto começou o jogo à procura de se adiantar no marcador, mas não o conseguia perante um Vizela bem organizado. Entretanto, aos 16 minutos, numa jogada de ataque do Vizela, Pepe tentou fazer um corte, mas acabou por desviar para dentro da própria baliza sem que Diogo Costa conseguisse evitar.

Claro que os Dragões continuaram a insistir, a jogar no último terço do terreno, fruto de um Vizela ainda mais defensivo, mas sem criar futebol suficientemente rápido para oportunidades reais de golo. E assim terminou a primeira parte, com domínio inconsequente da equipa, apesar das 25 jogadas de ataque contra apenas 5 do Vizela.

No regresso ao relvado, o FC do Porto parecia rejuvenescido, com muito mais ímpeto, velocidade e perigo, que acabaria premiado quando surgiu o génio de Francisco Conceição que deambulou frente aos defesas, arranjou espaço e rematou de fora da área, forte e cruzado, sem hipóteses de defesa do guardião vizelense. Estava feito o empate quando eram decorridos 54 minutos, mas não tiraram o pé do acelerador, pelo que logo a seguir, aos 67 minutos Pepê, também soltou o seu génio, recebeu de Wendell, progrediu e meteu no buraco da agulha, fazendo a reviravolta no marcador.

Pepê acaba de disparar para o golo

Volvidos 10 minutos foi a vez de Evanilson aproveitar uma defesa incompleta do guardião a forte remate de Otávio, e fazer o terceiro da sua equipa.

Contudo o resultado não estava fechado e após mais um remate de Francisco Conceição que o guardião apenas socou, apareceu o recém entrado Toni Martinez, a fazer a recarga, e a fechar o marcador em quatro a um.

Remate de Francisco Conceição

Festejo de Toni Martinez

Com este resultado o FC do Porto mantém a perseguição aos dois primeiros, enquanto garante a manutenção da distância para o seu perseguidor, o SC do Braga.