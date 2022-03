AEP| SEIZE THE SUMMER WITH EURES

No dia 22 de março entre as 9h30 e 15h30 irá decorrer um evento, organizado pela EURES, dedicado ao setor do Turismo, Hotelaria e Restauração e será exclusivamente online e em inglês.

A AEP- Associação empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, na qualidade de parceira da rede EURES-T G-NP, convida empresários e agentes económicos dos setores do Turismo, Hotelaria e Restauração bem como potenciais candidatos a emprego nos referidos setores de atividade a participarem no Seize the Summer with EURES.

Este evento de recrutamento de âmbito europeu, que vai já na sua 5ª edição, será essencialmente dedicado ao setor do Turismo, Hotelaria e Restauração.

Organizado pela EURES, a Rede Europeia de emprego, irá decorrer exclusivamente online, em inglês, no próximo dia 22 de março, entre as 9:30 e as 15:30 (hora Portugal continental).

O Seize the Summer with EURES vai reunir empregadores de 9 países do sul da Europa, desde logo Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Malta, Chipre, Eslovénia e Croácia, bem como candidatos a emprego originários de toda a Europa.

Ainda que sejam considerados todas as potenciais oportunidades de emprego, o evento centrar-se-á sobretudo, em empregos e estágios de verão, possibilitando assim que os empresários possam acautelar as suas necessidades de recrutamento de pessoal antes de chegar a época alta. No entanto, ofertas de emprego e estágio com maior duração são também consideradas nesta iniciativa.

Em termos práticos será possível o estabelecimento de contactos com candidatos a animadores turísticos, empregados de mesa e bar, cozinheiros, rececionistas de hotel, guias de turismo aventura / de natureza, motoristas de veículos de turismo, entre muitos outros perfis.

Na verdade, haverá candidatos a emprego com e sem formação específica, com e sem experiência profissional, com diferentes culturas e diferentes conhecimentos de línguas.

A participação neste evento é gratuita, mas sujeita a inscrição aqui até 11 de março.

Após inscrição e com uma participação online, poderá:

Publicar as suas ofertas de emprego ou estágio , bem como programas de graduados e divulgá-las em toda a Europa (com um enfoque nos idiomas e países em que esteja mais interessad@);

ou , bem como e divulgá-las em toda a Europa (com um enfoque nos idiomas e países em que esteja mais interessad@); Criar um perfil de expositor , o qual pode incluir um vídeo de apresentação da empresa e das suas necessidades de recrutamento;

, o qual pode incluir um de apresentação da empresa e das suas necessidades de recrutamento; Explorar contactos espontâneos por videochat com candidatos online, no próprio no dia do evento;

com candidatos online, no próprio no dia do evento; Agendar e conduzir (na plataforma do evento) entrevistas de recrutamento com candidatos por si pré-selecionados. Estas entrevistas poderão ocorrer no dia do evento ou até 31 de março.

Poderá beneficiar gratuitamente de apoio técnico da Rede EURES antes, durante e após o evento.

Mais informações sobre o evento: https://www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022

Para mais informações, contactar:

Rede EURES na AEP

Eugénia Castro de Sousa| Susana PintoTel.: +351 22 998 15 00