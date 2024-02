Liga: FC do Porto vence (2-0) um Amadora sem “estrela”

Após os últimos resultados negativos do FC Porto na Liga, era aguardado com curiosidade o que poderia fazer esta noite frente ao Estrela da Amadora. Foi um FC Porto a jogar em pressão, mas sem conseguir criar grande perigo, com exceção de um remate de Evanilson aos 6 minutos a proporcionar grande defesa a Bruno Brígido. Até que aos 35 minutos, numa jogada rápida, mas algo trapalhona, João Mário e Francisco Conceição, conseguem fazer chegar a bola a Galeno, que no centro das área e quase sem oposição, finalizou, e assim abriu o marcador.

No entanto, logo no minuto seguinte o Estrela da Amadora teve uma excelente oportunidade de empatar, através Ronaldo Tavares após centro de Leo Jabá, a que Diogo Costa chegou, mas em esforço enviou para canto.

Na outra baliza, aos 43 minutos, foi a vez de Francisco Conceição acorrer a um bom centro de Evanilson, e rematar com o pior pé mas a acertar em Brígido, que nada poderia fazer se a bola não lhe fosse à figura.

Ao intervalo a vantagem justificava-se, embora sem nenhuma equipa deslumbrar.

No reinício os Dragões foram à procura de aumentar a vantagem, perante um Estrela da Amadora mais tímido, e cedo foram premiados quando aos 57 minutos, João Mário recebeu a bola a 5 metros da área, disparou forte, cruzado, a deixar um “esticado” Brígido, fora de alcance da bola.





Daí em diante assistiu-se a um jogo amorfo, de parte a parte, sem oportunidades, com o Estrela da Amadora a não ter argumentos para reagir à desvantagem, e o FC do Porto a entrar em poupanças já a pensar no jogo europeu frente ao Arsenal na próxima quarta-feira.