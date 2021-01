“O Norte Lá Em Cima” do Turismo do Porto e Norte vence prémios em concurso lusófono de criatividade

A campanha “O Norte Lá Em Cima”, lançada no passado mês de junho pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, mereceu três distinções nos VIII Prémios Lusófonos de Criatividade. Da responsabilidade da Caetsu, a campanha foi premiada com prata na categoria de “Copy”, e bronze em “Estratégia Digital” e “Filme Web”.

O foco da campanha incide na diversidade de experiências que podem ser vivenciadas na região. Consta de um filme mais longo e versões mais curtas, em forma de “storytelling”, a par de uma aposta no digital com micro-segmentação configurada pelas características do próprio destino e research próprio. O vídeo arranca com o claim “O Norte Lá em Cima” e transporta para uma viagem emocional, que percorre os principais trunfos turísticos do Norte, desde o património arquitetónico, à gastronomia e vinhos e paisagens.

Através dos “insights” é permitido aferir quais os temas mais procurados, devidamente segmentados por regiões, serviços ou experiências personalizadas, de acordo com diferentes critérios. Destaca-se a página onortelaemcima.pt, onde os utilizadores podem entrar em contacto com um live chat – disponível das 9:00 às 18:00 – para receberem, em tempo real e de forma personalizada, sugestões sobre o seu destino ou atividades, e inclusive reservar experiências turísticas no destino.

Numa primeira fase, esta campanha incidiu na promoção do destino junto dos turistas nacionais, apresentando ofertas em áreas como as ‘City & Short Breaks’, o ‘Turismo de Gastronomia e Vinhos’, de ‘Natureza’, ou de ‘Saúde e Bem Estar’, o ‘Religioso’, o ‘Cultural e Paisagístico’, ou o ‘Turismo Náutico’.

A campanha prepara-se agora para ser lançada a nível internacional, onde irá ser ativada através de meios digitais nos principais mercados para a região: Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Benelux.