“Rede Mundo Atlântico” apresentado esta quarta-feira

Iniciativa que pretende a criação de uma ampla e dinâmica rede de networking entre mulheres e homens de negócios em primeira linha do espaço ibérico, realiza-se esta quarta-feira, online, das 10 às 12 horas.

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, CCI, tem, recentemente, vindo a colaborar com um projeto lançado por um conjunto de CEOs e quadros dirigentes de empresas, espanhóis, relacionados com os prestigiados “clubes financeiros” do país vizinho, denominado “Red Mundo Atlántico”.

Esta iniciativa, que também conta com o apoio da Enterprise Europe Network, tem como grande objetivo «a criação de uma ampla e dinâmica rede de networking entre mulheres e homens de negócios em primeira linha do espaço ibérico, mas com a ambição de se estender para a América Latina e para países onde a presença e a cultura Espanhola e Portuguesa tenham presença destacada».

A apresentação desta iniciativa será online e acontece já esta quarta-feira, dia 28, das 10 às 12 horas.

A participação é gratuita, mas deve registar-se AQUI para receber o link de acesso.

O evento de lançamento conta com a presença do Eurodeputado José Manuel Fernandes, recentemente escolhido pelo Parlamento Europeu para escrutinar a aplicação das verbas do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), e do Secretário de Estado Manuel Muñiz, do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação, de Espanha.

Trata-se, pois, de estabelecer uma rede de networking entre pessoas, entre decisores capazes de agarrar esta oportunidade para reforçar o estreitamento de relações e procurar negócios, num ambiente de profunda transformação, onde velhos paradigmas se colocam em causa, mas novos e promissores negócios podem ser realizados.

Acreditando neste novo canal de partilha de informação relevante, entre mulheres e homens de negócios, decisores e dirigentes corporativos, capazes de criar oportunidades, que permitam beneficiar todos os envolvidos, convidamos à participação neste evento.