Mau tempo assolou a Maia e a água subiu dois metros

Rubrica Maiahoje “Há 20 anos” – edição 27 de 9 de março de 2001.

A crise económica do governo Guterres continuava nas notícias a par da queda da ponte de Entre-os Rios que levou à demissão do “super” ministro Jorge Coelho.

Pela Maia, o protocolo firmado entre a CM da Maia e a Junta de Castilla y León no ano de 1997 continuava a dar os seus frutos no âmbito cultural, nomeadamente com uma Exposição Colectiva de Artes Plásticas, intitulada “Ibéricos 2001” que visava a promoção de jovens artistas nacionais e espanhóis.

Em entrevista exclusiva ao Maiahoje, o director da Área de Rede de electricidade do Grande Porto da EDP, António Marques de Sousa, falava dos projectos para a cidade da Maia e como a EDP se encontrava a melhorar o serviço de atendimento aos seus clientes.

O temporal que nos assolou nesse fim-de-semana fez estragos na Torre Lidador e várias placas desprenderam-se da fachada e atingiram o vizinho edifício Plaza.

A Lipor II, inaugurada a três de Março de 2000, completava agora o primeiro aniversário, tema para entrevista ao administrador da Lipor, Fernando Leite, que fez a análise de um ano de actividade daquela unidade de Central de Valorização Energética e falava dos resultados que o Centro de Triagem tem obtivera junto da população.

O mau tempo provocava chuva e vento “anormais” na cidade da Maia. No anterior fim de semana, a calamidade era total. Na Travessa da Catula em Águas Santas o caudal do Ribeiro da Areosa subira cerca de dois metros, a água entrara pelas residências dos moradores e os prejuízos foram muitos.

50 anos dedicados ao Folclore, Alfredo Moreira renovava a liderança nos Fontineiros em Águas Santas, tendo como tarefa levar à prática a realização de um vasto programa alusivo às “Bodas de Ouro” da associação.

A chuva que se abatera no Carnaval não impediu a saída para a rua dos carros alegóricos que transportavam uma “chuva” de críticas ao governo.

O espectáculo em forma de “Revista”, foi rei na EDMMilheirós com a peça “2001 Odisseia do Carago!..”

O olhar do fotojornalista Paulo Santos trazia-nos duas fotos, uma tirada em Bangkok e outra no pós-cheias na afurada.

Na Economia, explicava-se o “Regime Fiscal Simplificado”, na informática anunciava-se a transmissão de internet via rede eléctrica.

Nas colectividades, destaque para os 62 anos da “Os Restauradores do Brás-Oleiro” e os três do “Clube Amigos de Corim” que comemoravam em conjunto os aniversários.

No Andebol festejava-se o 10º aniversário do “Núcleo Desportivo Santa Joana”. No futebol, o FC Maia vencia o Nacional da Madeira e mantinha acesa a chama da luta pela subida. No bilhar o FC Porto liderva o ranking. No Ténis de Mesa, Gemunde seria a “capital” dos jogos inter-freguesias. No Inter de Milheirós organizava-se o 3º Concurso Nacional de Pesca. No Taekwondo recebíamos Lee Chang Hoo, mestre coreano.

Na secção “Test Drive”, apresentávamos o novo Peugeot 406.

A fechar falavamos das “quentes” eleições para a Associação Comercial e Industrial da Maia.

Como suplemento o Maiahoje, apresentava “Maia – Terra de Cultura”, com um balanço da exposição “Mies Van Der Rohe” e outras importantes actividades culturais.