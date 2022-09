LIGA: FC do Porto marca cedo, e vence Chaves: 3-0

Volvidos quatro dias da derrota com sabor amargo frente ao Atlético de Madrid o FC do Porto enfrentou, em sua casa, o GD Chaves para a 6ª jornada da Liga caseira.

Sem Otávio afastado dos relvados pelo menos por um mês, e agora também Pepe, no banco, e Bruno Costa que nem isso, foi a vez de entrar Fábio Cardoso para o eixo da defesa. São os seus primeiros minutos esta época é com novo parceiro, David Carmo.

Saiu o FC do Porto e não perdeu tempo. Iam decorridos apenas 4 minutos quando João Mário cruzou, Toni Martinez desviou, e apareceu no centro da área a entrar de cabeça o suspeito do costume, Taremi, a fazer o primeiro do jogo.

O início parecia bom e pensava-se que Porto iria continuar na tentativa de fazer o segundo. É um facto que tentou mas não se aproximou muito da beleza do Chaves até ao minuto 21 quando Galeno fez uma investida pelo lado esquerdo, e quase conseguiu enganar o guarda redes Paulo Vítor que defendeu para canto.

Entretanto aos 29 minutos a Taremi vai a tentar entrar na área, e antes de lá estar é travado, aparentemente, em falta em falta a que o árbitro não acedeu, ficando a dúvida que só as imagens televisivas poderão desfazer.

Momento do toque em Taremi

E pouco mais perigo o FC do Porto criou, sendo o Chaves em cima do minuto 45, por João Teixeira, que remata à entrada da área e a bola passa mesmo ao lado da baliza de Diogo Costa.

Ao intervalo aceitava-se o resultado, que o FC do Porto justificava, apesar de o Chaves ter estado sempre muito bem, uma equipa empenhada em chegar à baliza e de eventualmente restabelecer a igualdade.







Diversos lances da primeira parte

A segunda parte começou com o Chaves mais é ofensivo perante um Porto recuado. Perigo só aos 54 minutos numa jogada em Taremi deixa para Toni Martinez e este consegue entrar com perigo na área, rematar mas apertado pelo defesa, e com boa intervenção de Paulo Vítor, a bola foi para fora.

Novo perigo só aos 65 minutos quando Taremi recebe a bola à entrada da área, remata de pronto mas surgem dois defesas a intercetar passando a bola por cima da baliza. Na sequência houve um canto onde surgiu Fábio Cardoso a desviar de cabeça quase conseguindo o golo.

Até que aos 70 minutos numa arrancada do iraniano depois de roubar a bola a Steven Vitória, passa a Evanilson, recém entrado e desmarcado, que não errou e ampliou a vantagem da equipa da casa.

E não ficou por aí pois aos 81 minutos Veron ganhou na direita, centrou, Nelson Monte e Paulo Victor não intercetaram, e André Franco que estava atrás deles só teve que desviar para dentro da baliza.

Nos últimos minutos, Veron, Evanilson, e sobretudo Gonçalo Borges criaram diversas oportunidades, mas o marcador não se alterou.





Um toque em Rodrigo Conceição e dois lances de remate à baliza intercetados

Com este resultado os portistas continuam na perseguição do líder Benfica de quem distam três pontos, e eventualmente um do Braga caso este vença amanhã frente ao Rio Ave.