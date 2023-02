Liga: FC do Porto “morno” venceu (2-0) FC Vizela organizado

Para quem está habituado aos jogos nos estádios este começou particularmente estranho, perante o silêncio quase total uma vez que não houve apoio das claques que estiveram mudas até ao 12º minuto em protesto contra normas mais apertadas, e a possibilidade de criminalização punida com 5 anos de cadeia para quem usar tochas nos estádios.

O FC do Porto abriu a pressionar alto desde início, mas a partir dos 5 minutos o FC Vizela começou a equilibrar com linhas apertadas e bastante organizadas. Conseguiu manter-se a jogar praticamente no meio-campo, evitando que os Dragões se aproximassem da sua baliza. Praticamente a única jogada de perigo aconteceu na esquerda, com um centro para a direita onde João Mário apareceu a rematar, mas ao lado do poste, quando já iam decorridos 23 minutos de jogo.

Remate forte, mas ao lado do FC Vizela

Antes disso numa falta de João Mário à entrada da área, aos 17 minutos, o Vizela teve um livre perigoso, mas a bola embateu na barreira e gorou-se a possibilidade.

A partir daí o jogo continuou a empastelado, muito por mérito do FC Vizela que conseguia controlar o jogo, evitando que o FC do Porto metesse a sua habitual velocidade.

O FC do Porto acabaria por chegar à vantagem ao minuto 41, quando Evanilson roubou a bola a Igor Julião, progrediu na esquerda, centrou atrasado para a área onde surgiu Pepê, fulgurante, a rematar para o fundo da baliza.

1-0 por Pepê, após centro de Evanilson

A vantagem ao intervalo justificava-se, embora o empate não fosse de estranhar perante a pouca produção do jogo de ataque do FC do Porto e a boa organização do FC Vizela.

Na metade complementar, apesar de maior velocidade inicial dos Dragões, o tempo foi decorrendo sem fossem criadas oportunidades evidentes, de parte a parte, começando até a pairar a hipótese de, numa ou outra jogada, os comandados de Tulipa pudessem chegar à igualdade, especialmente a partir dos 70 minutos.

Não o conseguiram e foi já aos 85 minutos, que os Dragões chegaram ao golo da tranquilidade, numa arrancada de João Mário que centrou atrasado, aparecendo, um até aí pouco inspirado Taremi, a rematar de primeira.

Taremi a “armar” o remate para 2-0

Com este resultado o FC do Porto fica a 8 pontos do líder, Benfica, embora com menos um jogo, indo a Alvalade na próxima jornada, onde poderá manter a distância, ou se não vencer, ficar ainda mais afastado da hipótese de revalidação do título.