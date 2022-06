Viagem a Ibiza foi a prenda de Silva Tiago

O Salão Nobre dos Paços do Concelho acolheu, no dia 28 de maio, o lançamento oficial do documentário comemorativo dos 30 anos, do Coral Infantil dos Pequenos Cantores da Maia.

Numa plateia maioritariamente composta por pais e crianças, integrantes e ex-integrantes deste coral infantil, estava Silva Tiago, presidente da autarquia e padrinho destes pequenos cantores, entre outras figuras locais , assim como a representante da Casa Ronald McDonalds do Porto.

A cerimónia começou com a visualização do filme que retrata as três décadas de história do Coral, propondo-nos um olhar mais atento sobre a atividade musical deste coro, que celebrou a um de janeiro deste ano, os 30 anos sobre o seu concerto de estreia.

Após este momento foi a vez de Silva Tiago usar da palavra para, emocionado, se referir a este coro infantil «tenho vindo-o a acompanhar, com muito carinho, ao longo destes anos». Com surpresa de todos os presentes, Silva Tiago presenteou os pequenos cantores e seus familiares com uma viagem, «que pode ser por exemplo, a Ibiza (…) Uma viagem que a Câmara Municipal pudesse suportá-la, para que as crianças se sentissem mais felizes», acrescentando «a associação de pais que pense com as crianças e com as famílias, não sei quando é que isto custa, mas não deve ser nada de extraordinário».

Após ovação, seguiu-se um momento musical por parte dos Pequenos Cantores.

No final da homenagem, o Maia Hoje teve a oportunidade de falar com Amândio Torres, ex integrante do Coral Infantil que admitiu «que enquanto estava a assistir ao documentário, com as luzes apagadas, vieram-me, muitas vezes, as lágrimas aos olhos». Hoje, Amândio Torres tem a sua filha como pequena cantora e conta-nos que «(…) ela é a primeira a dizer que quer vir e gosta muita de aqui estar».

Já Elisabete Ribeiro nunca fez parte dos Pequenos Cantores, no entanto, a sua filha pertence ao Coral. Para esta mãe «é uma experiência muito gratificante (…) poder estar enquadrada no ambiente e no espírito que é pertencer aos Pequenos Cantores da Maia» acrescentando que «percebemos muito cedo que ela gostava de cantar, aguardámos pela entrada no 1º ciclo e quando entrou, achamos que seria a altura ideal para tentar ingressar em algo deste género».