Liga dos Campeões: FC do Porto vence Shahktar (5-3) e carimba acesso aos oitavos

Em jogo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões o FC do Porto precisava, no mínimo empatar, para garantir a passagem aos oitavos de final da prova.

Começou bem o Porto que aos 7 minutos ganhou vantagem por Galeno após uma desmarcação de Evanilson a passo de Pepê. Parecia que poderia ter tudo para levar daqui um jogo tranquilo, contudo o Shakhtar não estava de acordo, e aos 31 minutos numa jogada esquisita em que o fiscal de linha levanta a bandeira para anunciar fora de jogo, baixa e volta a levantar, um defesa desiste da jogada, mas não havendo apito do árbitro, o jogo segue, e a bola entra depois de Oleksandr Zubkov centrar para Danylo Sikan que desvia para a baliza sem que Diogo Costa conseguisse cortar a jogada.

Parecia que não seria valeria, no entanto após verificação do VAR o golo foi validado o que gerou bastante discussão junto do banco do FC do Porto, e alguns cartões amarelos mas nada a fazer, o árbitro havia apitado para o golo, e por conseguinte a este foi validado.

Temia-se algum nervosismo dos portistas, o que de facto aconteceu durante uns minutos, mas passado esse tempo, de novo Galeno, com alguma estrelinha de sorte da noite, recebeu uma bola que teve um início em Zaidu, passou por Pepê, e chegou a ele, para rematar triunfalmente, fazendo o dois a um com que terminou a primeira. A registar da primeira parte, o FC do Porto foi bastante superior na primeira parte, rematou mais do dobro das vezes do Shakhtar bem como teve mais do dobro das ocasiões.

Na metade complementar foi um jogo eletrizante com cinco golos. Primeiro pelo FC do Porto quando novamente Galeno, assiste Taremi, que remata imparável para o terceiro da sua equipa.





Sequência do golo de Taremi

Só que o Shahktar não se dava por vencido e aos 72 minutos, numa arrancada e remate cruzada a que acorre Diogo Costa, defende para a frente, mas, a bola vai embater em Eustáquio que recuava e não teve como evitar que lhe batesse e fosse para o fundo das redes, ficando novamente a um golo do empate.

Só que logo a seguir o “velhinho” Pepe, vestiu a pele de ponta de lança e surgiu no centro da área a emendar e rematar com sucesso para o golo número quatro dos Dragões na noite, restabelecendo a diferença de uns mais tranquilos dois golos.





Remate e festejos do quarentão do FC do Porto

Apesar da segurança desse resultado, Sérgio Conceição fez sair Evanilson, entrando para o seu lugar Francisco Conceição, que na primeira vez que tocou na bola, fez um corte, avançou rápido para a área e não desperdiçou a oportunidade de fechar nos cinco golos da sua equipa, e de fazer o seu primeiro na edição da Liga dos Campeões.









Sequência e comemoração do recém entrado Francisco Conceição

O jogo e a vitória estariam quase garantidos, mas os Ucranianos não concordavam e ainda marcaram um terceiro golo aos 88 minutos, por Eguinaldo.

Com este resultado, conjugado com a derrota do Barcelona frente ao Antuérpia, o FC do Porto acaba por terminar a fase de grupos com os mesmos 12 pontos dos Catalães, e até com melhor goal-average, só que em desvantagem pela perda dos dois jogos entre eles, que ditam assim a segunda posição do grupo para o FC do Porto, na 18ª vez que ultrapassa a fase de grupos da prova, no seu historial.

Os possíveis adversários são agora o Manchester City, e Arsenal, de Inglaterra, Real Madrid, Atlético Madrid, e Real Sociedad de Espanha, e ainda Bayern e Dortmund da Alemanha, num grupo de estrelas, onde falta o Barcelona por ter sido do mesmo grupo. Como se costuma dizer agora venho o diabo e escolha.