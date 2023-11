Liga: FC do Porto tropeçou, e caiu, em casa frente ao Estoril (0-1)

Depois de na última jornada ter recuperado pontos para o rival Benfica, igualando-o na classificação e mantendo a diferença para o Sporting, os Dragões precisavam de manter o bom momento para ficar com os pontos em disputa.

E o que é facto é que entrou no jogo a dar tudo para ganhar vantagem, beneficiando até de uma grande penalidade sob a Taremi, que o mesmo acabou por falhar ao permitir a, boa defesa do guardião Marcelo Carné.

Falhada a oportunidade, e especialmente até aos 20 minutos, os Dragões continuaram com um futebol rápido, vistoso, sobretudo quando Francisco Conceição espalhava o seu futebol, a ponto de justificar vantagem no marcador até por mais de um golo.





Só que a partir daí o Estoril conseguiu respirar um pouco, avançou no terreno e chegou a ter duas boas oportunidades, no entanto continuaram a ser do FC do Porto as maiores ocasiões que lhe permitiriam chegar ao intervalo com um resultado mais sossegado, mas que não obtiveram.

Na metade complementar, quando se antevia que o rolo compressor fosse maior, acabou por acontecer o oposto. O terreno de jogo ficava cada vez mais pesado para os jogadores portistas, o Estoril foi ganhando confiança, e a 15 minutos do fim David Carmo travou um adversário à entrada da área. Na marcação da falta Jordan Halsgrove, executou de forma magistral, com a bola a passar por cima da barreira, a descrever um arco, e a bater Diogo Costa, que se esticou mas não conseguiu a defesa.

A partir daí, se os Dragões tinham dificuldades em criar e marcar, as dificuldades aumentaram, e as substituições que Sérgio Conceição fez não só não melhoraram com até pioraram, atrasando o FC do Porto na corrida ao título, podendo agora ficar a 3 e a 6 pontos de Benfica e Sporting, caso estes ganhem, e até pode ser alcançado pelo Vitória de Guimarães.

Para a história fica o registo de que desde 2017 que o FC do Porto marcava sempre em casa, exceto em jogos com os dois rivais de Lisboa, o que voltou a acontecer hoje. É antigo o adágio que diz que tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia parte. Se poderá esta derrota criar um fosso inultrapassável só o futuro dirá, mas que ficou mais difícil isso ficará, quanto mais não seja por ter perdido, em casa, com o até aqui lanterna vermelha.