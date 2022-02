AEBA| Programa Comércio Digital promove realização de diversos workshops na Região do Baixo Ave até abril 2022

AEBA estabelece protocolo de colaboração com a ACEPI para o apoio ao comércio local.

O Programa Comércio Digital da ACEPI (Associação do Comércio Eletrónico e da Publicidade Interativa), em parceria com diversas associações empresariais e comerciais de todo o país, está a promover workshops temáticos para empresas do setor do comércio e serviços que pretendam colocar os seus negócios online.

A iniciativa decorre até abril de 2022 e estão já confirmadas mais de 30 sessões em formato presencial e online para empresários e comerciantes de diferentes concelhos do norte, centro e sul de Portugal.

Estes workshops são gratuitos e realizam-se no âmbito da Rede de Espaços Digitais, formada por Associações Parceiras do Comércio Digital, tendo por missão apoiar localmente a digitalização das PMEs portuguesas.

Neste novo modelo, os participantes terão oportunidade de adquirir noções ou aprofundar competências de marketing digital em ações de capacitação rápida (1 hora), de acordo com diferentes níveis de maturidade digital – utilizador digital iniciante, intermédio e avançado.

Iniciar uma presença básica na internet, criar um site simples, enviar campanhas de marketing, gestão de redes sociais para negócios, vender na internet, legislação aplicável ao e-commerce, SEO e publicidade online, entre outros, são alguns dos temas abordados.

Além dos Workshops, os comerciantes e empresários portugueses que pretendam colocar os seus negócios online de forma simples, rápida e eficiente, continuam a contar com a Academia Digital, de acesso livre, e com o voucher 3em1, que permite registar um domínio sem custos durante 1 ano, entre muitos outros recursos gratuitos, como guias, tutoriais e webinars, também disponíveis no website do Comércio Digital.

Aqui na região os interessados poderão contactar a AEBA para poderem usufruir deste apoio aos seus negócios.