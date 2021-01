PRESIDENCIAIS 2021: Marcelo vence na Maia

Confirmando os resultados apontados pelas sondagens, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a vencer as eleições presidenciais, à primeira volta. Saiba qual foi a votação de cada candidato nas dez freguesias do concelho da Maia.

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a ser reeleito este domingo, com 60,70 por cento dos votos, que correspondem a 2.533.799 votos. Em segundo lugar ficou a candidata Ana Gomes, com 12,97 por cento de votos – 541.345 votos, seguida de André Ventura, que surge em terceiro lugar, com 11,90 por cento dos votos, ou seja, 496.653 votos. Seguem-se João Ferreira, com 4,32 por cento (180.473) e Marisa Matias com 3,95 por cento (164.731). Tiago Mayan Gonçalves obteve 3,22 por cento dos votos (134.427 votos) e em último lugar Vitorino Silva, com 2,94 por cento dos votos (122.743).

Na Maia

Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato mais votado em todas as freguesias da Maia, com votações superiores a 57 por cento. O segundo lugar foi ocupado pela candidata independente, Ana Gomes, que obteve a sua votação mais elevada na freguesia Cidade da Maia com 18,30 por cento dos votos. André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, ficou em terceiro lugar a nível global, resultados que se confirmaram também em todas as freguesias do concelho da Maia.

A abstenção na Maia foi de 49,31 por cento, um valor inferior ao verificado a nível nacional, com 60,51 por cento. Foram 11.543 os maiatos que não votaram. Houve ainda 532 votos nulos e 762 votos em branco.

Recorde-se que nas últimas Eleições Presidenciais, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou com 32.706 votos na Maia, o que corresponde a uma percentagem de 51,22.

Em declarações ao Maia Hoje, José Fortes Morais, coordenador dos processos eleitorais do concelho da Maia, fez um balanço muito positivo destas eleições presidenciais, que, pela primeira vez, acontecem em contexto pandémico. «As eleições correram muito bem, aliás, superaram as nossas expectativas. Contrariamos a percentagem de abstenção a nível nacional, que na Maia foi bastante inferior. As urnas foram mito preenchidas e as filas de espera que se verificaram nas freguesias da Maia não foram expressivas».