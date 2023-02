Economia Azul | Blue Project sob a perspetiva de Paulo Vaz, Administrador AEP

O Mar e a Economia Azul são uma prioridade face aos desafios ambientais que continuamente enfrentamos. Criar as condições para lançar novos produtos, serviços e soluções ligadas ao mar é um dos desafios que se coloca ao nosso sistema de inovação para os próximos anos, contribuindo para uma economia e sociedade autossustentáveis.

O tema da sustentabilidade faz hoje parte das preocupações do nosso tecido empresarial. Cada vez mais, na tomada das decisões de investimento por parte das empresas e, também, da concessão de financiamento por parte das entidades financiadoras, estão incorporadas preocupações por fatores ambientais, sociais e de governança corporativa.

Estas preocupações das empresas estão também alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e vão ao encontro das exigências colocadas pelos próprios consumidores que, cada vez mais, valorizam bens e serviços isentos de impactos negativos no meio ambiente e na sociedade.

A inovação para a sustentabilidade é fundamental para o reforço da competitividade das nossas empresas que, desejavelmente, devem ter condições para que todo o processo inovador possa ser implementado e consolidado com sucesso.

É neste âmbito que surge a implementação do Blue Project, projeto financiado pelos EEA-Grants no âmbito do programa Crescimento Azul, do qual a AEP é entidade parceira.

O Blue Project aposta na transformação do excedente do peixe ‘Sarrajão’ em novos produtos de consumo alimentar para fomentar uma alimentação saudável e promover a literacia alimentar e também colaborar com outros players de I&D e com a indústria para o aproveitamento da pele do peixe para desenvolvimento de novos tecidos técnicos.

Através do Blue Project, a AEP está empenhada em promover uma nova cultura empresarial, na qual os processos de gestão e de inovação sejam parte intrínseca do negócio, nomeadamente através de uma economia colaborativa, de redução do desperdício e de um conceito de gestão mais responsável.

O uso sustentável do oceano que permita proteger os serviços prestados pelos ecossistemas e criar riqueza, com inovação e tecnologia, impulsionando positivamente o progresso social e económico, é um caminho que queremos fazer.

Portugal tem um problema de baixo crescimento económico. Nas duas últimas décadas crescemos a um ritmo médio anual inferior a 1% (abaixo da média da União Europeia). Sabemos que este baixo crescimento radica num conjunto vasto e complexo de fatores, quase todos em torno de um tema central: o da baixa produtividade. E aqui importa alargar o âmbito à produtividade dos recursos.

Melhorar este indicador é uma ambição que requer investimentos significativos, mas também instrumentos de capacitação, de sensibilização e disseminação de conhecimento, que estimulem a adoção de práticas inovadoras e ambientalmente sustentáveis. A economia do mar, com um peso ainda relativamente limitado face ao seu elevado potencial, pode e deve desempenhar um papel muito relevante. Por isso, é muito importante o desenvolvimento de projetos como o Blue Project que promovam o acréscimo de valor acrescentado, a sustentabilidade (nomeadamente pela promoção da economia circular) e a melhoria do saldo externo.