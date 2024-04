Eleições FC do Porto: Record de afluência largamente ultrapassado com 18.131 votantes às 16h

Desde cedo que os sócios do FC do Porto afluíram à zona do Estádio do Dragão para exercerem o seu direito de voto. O ato, com início marcado para as 9h, começou um pouco atrasado, devido a um problema informático num dos computadores.

A partir daí não mais pararam de chegar sócios, sendo que a meio da manhã, consoante a fila e porta para votar, poderia demorar mais de uma hora para chegar à mesa de voto. Felizmente que a chuva de início da manhã se conteve, e não houve abandonos, estando até uma temperatura amena, sem excesso de sol.

Pinto da Costa

André Villas-Boas

O MaiaHoje acompanhou o melhor possível todo o processo, sem que se tenham registado quaisquer incidentes dignos de registo, um receio latente, que pelo menos até ao momento não se verificou.

Mas o melhor de tudo tem sido a afluência, mostrando assim um clube vivo, cujos sócios estão atentos e empenhados em fazer valer o seu voto, motivo pelo qual às 16h já se registavam 18.131 votantes, número que ultrapassa largamente o recorde de 1988, quando votaram “apenas” 10.731, ou seja, com estes números já foi ultrapassada em 70% a melhor votação de sempre, quando ainda faltam 4 horas para terminar.

Actualização: Entretanto pelas 18.30h já tinham votado, números oficiais, 24.624 sócios, mais do que duplicando a votação de 1988.

Alguns dos principais intervenientes escolheram a parte da manhã para votar e deixamos aqui alguns registos.

Rui Pedroto

Sérgio Conceição

Lourenço Pinto

A votos estão as listas A, B e C encabeçadas respetivamente por Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo, havendo ainda uma quarta lista, independente, ao Conselho Superior, e os resultados serão anunciados após o apuramento dos resultados.