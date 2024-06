FC do Porto: Vitor Bruno, novo treinador até 2026

Foi hoje apresentado no Camarote presidencial do Estádio do Dragão, o até aqui adjunto de Sérgio Conceição, Vitor Bruno, de 41 anos, que será assim o treinador da equipa principal nas próximas duas épocas.

Natural de Coimbra, Vitor Bruno chegou à Invicta para acompanhar Sérgio Conceição enquanto treinador-adjunto e foi nesse cargo que ajudou o clube a conquistar três campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga nos últimos sete anos. Assumiu a liderança no banco de suplentes em 17 ocasiões, tendo somado 15 vitórias e 2 empates, com a particularidade de uma das vitórias ter sido frente ao eterno rival, Benfica, por três bolas sem resposta, com a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal de 2021/2022.

Conta com um percurso que começou no Primeiro de Agosto (Angola), Naval, Leixões, Olhanense, Académica, SC Braga, Vitória de Guimarães e pelo Nantes (França).

A partir de hoje é oficialmente treinador do FC do Porto e na sua intervenção começou por agradecer a André Villas-Boas a confiança nele depositada, e a seguir demonstrou um discurso fluido e assertivo que pode ser bom indicador de uma decisão certa dos atuais dirigentes do clube, especialmente nos momentos difíceis que se avizinham face à necessidade de “apertar o cinto”. A esse respeito Vitor Bruno destacou que mais do que explorar a prata da casa será explorar o “ouro da casa”, referindo-se a alguns bons elementos das camadas jovens que podem e devem vir a ser chamados à equipa principal, e a quem deve ser dada oportunidade em detrimento de aquisições nem sempre bem-sucedidas.

Questionado sobre a polémica instalada com a sua contratação escusou-se a entrar em pormenores para além de “vivo bem com a minha consciência e de nada ter feita de errado”.