FC do Porto: André Villas-Boas já é o novo presidente do clube

Aconteceu hoje, pelo meio-dia, na tribuna VIP do Estádio do Dragão, perante 450 convidados, a sessão solene de tomada de posse dos novos órgãos sociais do FC do Porto, com André Villas-Boas a ser o 32º presidente e a suceder aquele que foi o mais longevo e titulado dos presidentes do mundo, Jorge Nuno Pinto da Costa, 15 vezes eleito, com 42 anos de mandatos ininterruptos.

Com naturalidade o primeiro a usar da palavra foi o Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante, que após os cumprimentos da praxe, parabenizou o seu sucessor no cargo, António Tavares, que retribuiu, e ainda destacou o papel de Pinto da Costa à frente dos destinos do clube, ele que é presidente honorário.

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente honorário

Seguiram-se as chamadas para assinatura de todos os elementos dos corpos sociais, a saber, da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, liderado por Angelino Ferreira, dos membros da Direção com André Villas-Boas à cabeça, e por fim os membros do Conselho Superior, divididos por 29 eleitos e 21 por inerência, aos seus lugares nos órgãos cessantes e nos atuais.

Chegou então o momento do discurso do novo presidente do FC do Porto, André Villas-Boas, que começou por considerar que “Ser portista é um estado de alma.”, passando a afirmar que estamos perante uma nova era, “Uma era que terá o meu compromisso, e de todos os que estão comigo, respeitando a importância do palmarés, por um FC do Porto dos associados, um clube dos sócios e para os sócios, vencedor, indomável e imortal, que joga em cada campo e modalidade para ganhar, mas mais moderno, arrojado e sinceramente sustentável.”



O novo Presidente a discursar

A concluir elogiou Lourenço Pinto pela coragem e intervenção de isenção no processo eletivo, pois “graças a ele tomo hoje posse”, e ainda para Jorge Nuno Pinto da Costa, de quem afirmou não existirem palavras qualificar por tudo que fez pelo clube: “O Presidente dos Presidentes não é metáfora, é memória, o seu legado é eterno e será sempre respeitado.”

Terminou com palavras sobre o futuro, alertando para um FC do Porto que está sensível, apelando ao bom senso dos atuais membros da SAD cessante, para que cedam mais rapidamente os seus lugares, que será uma inevitabilidade, mas “um ato nobre que os elevaria. O clube não tem dois presidentes.”, rematou.

As felicitações da praxe com destaque para a de Jorge Costa, o eterno “bicho” de regresso ao seu clube.

Dois homens fortes do novo FC do Porto

No final o novo presidente respondeu a uma bateria de perguntas, cujo teor pode consultar aqui: