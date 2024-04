LIGA: FC do Porto teve o pássaro na mão, mas Gyokeres, abriu a gaiola (2-2)

Foi um jogo estranho, pois ao fim de 42 anos havia um novo presidente eleito no clube da casa, mas ainda sem tomar posse, pelo que na prática estavam dois presidentes a assistir, sendo que um deles no meio dos adeptos, por não ter aceite o convite para a tribuna, optando por um último jogo no seu lugar habitual.

Pinto da Costa na tribuna

André Villas-Boas no seu lugar anual

Aos 42 minutos, por alusão aos anos de presidência, houve um momento, por iniciativa das claques, mas seguido por todo o estádio, (exceto a claque adversária), para prestar homenagem ao “presidente dos presidentes”, batendo-se palmas e entoando-se “Pinto da Costa, Olé”, como tantas vezes aconteceu nas últimas quatro décadas. Foi um momento de união, no dia seguinte às eleições, que evidencia que apesar de perder as eleições Jorge Nuno Pinto da Costa continua a ser respeitado, mesmo pelos que votaram na mudança, incluindo o seu oponente que também participou nesse momento.

Depois da vitória do Benfica sobre o Braga, na véspera, ter adiado as hipóteses do Sporting se sagrar Campeão no Dragão, cabia ao FC do Porto, lutar por vencer, para manter intacto o terceiro lugar, que lhe permite jogar na Liga Europa, e assim minimizar financeiramente o desaire de uma época sem os milhões da liga dos “ricos”.

E a expetativa começou antes do início do jogo com Rúben Amorim a colocar Gyokeres no banco, enquanto Gonçalo Inácio ocupa a posição de Matheus Reis, ao passo que Sérgio Conceição deixa Pepe de fora, colocando Zé Pedro a fazer dupla com Otávio, surgindo ainda com a surpresa da estreia de Martim Fernandes no lugar do lesionado João Mário.

O FC do Porto começou melhor, marcou cedo logo aos 7 minutos por Evanilson, numa falha da defensiva leonina bem aproveitada, e ampliou aos 40 minutos por Pepê, a passe de Martim Fernandes, o estreante de 18 anos que driblou, bem, dois adversários, e fez o passe fatal, para a vantagem de dois golos com que terminou a primeira metade.



Golo de Evanilson

Passe de Martim Fernandes

Remate de Pepê Golo de Pepê

No intervalo entrou em campo a equipa de Hóquei em Patins do FC do Porto para a sua volta de honra com a Taça de Portugal hoje conquistada.

Na metade complementar Ruben Amorim fez entrar Gyokeres, mas com o passar do tempo parecia que não seria suficiente, aé que ao minuto 87, este conseguiu cabecear um centro a que a defesa não chegou, fazendo o primeiro, e como se não bastasse na jogada seguinte, acorreu a novo centro, desta feita, junto ao chão, e fez o empate com que terminou o jogo, e deu um ponto a mais de conforto sobre o o Benfica de que dista agora cinco pontos, quando faltam 3 jogos para o fim do campeonato.



Segundo golo de Gyokeres

Pelo lado dos Dragões, os 3 pontos da vitória seriam mais confortáveis, mas com o empate, só tem um ponto de vantagem sobre o SC de Braga, e três do Vitória, quando ainda existem 9 pontos em disputa.