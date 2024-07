AudiçãoActiva há 2 anos a celebrar os sons na Maia

Foi no dia 22 de julho de 2022 que a AudiçãoActiva, conhecido fornecedor de aparelhos auditivos, abriu portas na cidade da Maia. Dois anos depois, o aniversário é assinalado com ofertas e surpresas especiais.

Em jeito de celebração do segundo aniversário, a loja da AudiçãoActiva da Maia, localizada na Avenida Visconde de Barreiros, número 73, está de portas abertas para receber todos os que procuram ajuda para ouvir melhor, com muitas ofertas e presentes especiais para este dia.

A loja da AudiçãoActiva da Maia prima pelo acompanhamento personalizado e atendimento de proximidade. Os clientes podem usufruir de serviços de avaliação gratuita de aparelho auditivo com um especialista, demonstração de modelos de alta tecnologia, manutenção e suporte e venda de pilhas e outros acessórios para aparelhos. Se os clientes não tiverem disponibilidade de se deslocar à loja, podem também solicitar os mesmos serviços ao domicílio, sem qualquer custo associado.

A operar no mercado dos aparelhos auditivos desde 2014, a AudiçãoActiva é, hoje em dia, uma referência no setor nacional. Conta com uma equipa de mais de 100 especialistas a fornecer acompanhamento nas mais de 50 lojas abertas de norte a sul do país, no Funchal e também ao domicílio.

Em 2020, a AudiçãoActiva estabeleceu uma parceria com António Sala. Desde então, o embaixador da marca, assumido utilizador de aparelhos auditivos, tem vindo a partilhar a sua experiência como utilizador destes dispositivos, com o objetivo de desmistificar o seu uso e mostrar os benefícios que estes podem trazer.