Preparação para o EURO 2024: Portugal 3- Irlanda 0. Ronaldo resolveu.

Terceiro jogo de preparação da equipa das quinas para o Europeu deste ano, desta feita frente à República da Irlanda, depois de uma derrota (1-2) frente à Croácia, e uma vitória (4-2) com a Finlândia.

Como curiosidade esta foi a 16ª vez que se defrontaram, com 9 vitórias, contra 4 4 derrotas, desta feita a jogar num estádio onde há 10 anos perdemos frente à Albânia por um golo sem resposta.

Com Roberto Martinez a treinador da nossa seleção os escolhidos para entrar em campo foram Diogo Costa, Diogo Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, Pepe, António Silva, Rafael Leão, João Neves, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix, e começou o encontro com quase toda a iniciativa do jogo, que resultaria no golo de João Félix aos 19 minutos, no seguimento de um canto marcado por Bruno Fernndes, entrou na área e de pé esquerdo, cruzado, introduziu a bola no fundo das redes à guarda de Kelleher.

Festejos do golo de João Félix

Pouco depois foi Cristiano Ronaldo a fazer vibrar o poste na marcação de um livre frontal, mas o marcador não se alteraria até ao intervalo, apesar de uma carga que nem falta foi, mas talvez merecesse outro julgamento do juiz da partida.

Na metade complementar apareceu o suspeito do costume, somou mais dois à sua alargada contabilidade na seleção, são agora 130(!) , e em poucos minutos fechou o resultado. Primeiro aos 50m, em movimento da direita para o centro, rematou forte com o seu esquerdo, sem chance de defesa para o guardião da Irlanda. Aos 60 minutos repetiu a proeza depois de um passe Diogo Jota, e assim fechou a contagem da noite.

Festejos de Ronaldo no 2-0

Remate para o terceiro de Ronaldo

E golo 130 do capitão, ao serviço da seleção Em apenas 10 minutos

A partir daí a Irlanda ainda tentava reduzir, mas apenas por uma vez criou perigo com um remate à malha lateral de Callum O´Dowda, pelo que os comandados de Roberto Martínez apenas tiveram de gerir tempo e resultado.

Veremos agora, já em pleno Euro 24 como se comportará a nossa seleção, rica de talentos individuais, mas nem sempre a carburar no coletivo como havia acontecido no jogo com a Croácia. Veremos, mas se este homem estiver em dias bons, naturalmente bem apoiado pelos restantes, poderemos sonhar alto.