Madeira recebe 26 milhões de euros para promover turismo regional

O Turismo tem um peso importante no PIB português. Estima o World Travel & Tourism Council que, no ano passado, o Turismo contribuiu para a economia portuguesa com 40,4 mil milhões de euros, o que representa um impacto direto no PIB de 16,8%.

Entre as regiões que mais contribuem para estes números encontram-se Lisboa, Porto, Algarve e Madeira. No que respeita à região insular, o Turismo representa quase um terço do seu PIB e emprega mais de 17% de toda a população ativa da região.

Face à importância para a economia desta região insular, o Governo Regional da Madeira aprovou a concessão de 26 milhões de euros para promover o Turismo da Madeira com vista à concretização de três objetivos: consolidar os mercados tradicionais estratégicos, recuperar os turistas provenientes de países nórdicos e conquistar a América do Norte.

Turismo contribuiu com mais de 650 milhões de euros para a economia madeirense em 2023

De acordo com os dados provisórios da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em 2023, as atividades turísticas contribuíram com 653 milhões de euros, 70,9% (+10,1% face a 2022) dos quais foram gerados pelos hotéis e 15,5% (+9,3%) pelos hotéis-apartamentos.

Por sua vez, os proveitos resultantes do aposento, 460,7 milhões de euros, registaram um aumento de 26,2% em comparação com o ano de 2022.

Estes lucros expressivos estão, umbilicalmente, ligados a um crescimento no número de dormidas. Em 2023, a Região Autónoma da Madeira registou mais de 10,9 milhões de dormidas, o que se consubstancia num acréscimo de 13,6% face ao ano de 2022.

Em termos de mercados preferenciais, os aumentos mais significativos em termos de dormidas vieram da Hungria (+129,0%), Itália (+64,1%), República Checa (+34,2%) e Áustria (+30,9%). Já fora do espaço da União Europeia, o mercado suíço (+23,8%), britânico (+3,5%) e norueguês (+2,9%) foram os que mais cresceram.

Apesar de dezembro continuar a ser um mês bastante forte em termos de afluência de turistas à ilha da Madeira, em 2023, os meses de julho, agosto e setembro foram aqueles que mais dormidas registaram tendo, em todos eles, este item ultrapassado o milhão.

Para que estes números recorde se pudessem ter verificado, em muito contribuiu não só o apoio financeiro do governo regional, mas, sobretudo, o trabalho de centenas de operadores turísticos que, todos os dias, procuram oferecer aos milhares de turistas que acorrem à ilha o melhor serviço.

Um dos fatores imprescindíveis para que os turistas se sintam em casa é, sem sombra de dúvidas, a disponibilização de tecnologias de reservas e pagamentos em linha com os seus hábitos e necessidades.

No caso específico dos métodos de pagamento, é importante que os negócios turísticos estejam particularmente atentos ao crescimento dos pagamentos contactless que, em 2023, já tinham, de acordo com a solução de conhecimento REDUNIQ Insights, um peso de 63% na faturação dos negócios portugueses.

Como se percebe por esta percentagem, o acesso a meios de pagamento contactless democratizou-se e não há consumidor que passe sem ele, incluindo o turista.

Contudo, para que os negócios do setor turístico possam usufruir deste incremento na sua faturação, é necessário um investimento em TPA (terminais de pagamento automático) que estejam preparados para aceitar pagamentos contactless.

Um dos TPA físicos que podem desempenhar essa tarefa dá pelo nome de REDUNIQ Smart e é, na prática, um terminal que incorpora em si o melhor de dois mundos: a aceitação de pagamentos por cartão Contactless, chip, MB Way, Google Pay ou Apple Pay e a possibilidade de incorporação de apps de gestão e faturação, reservas, impressão de bilhetes, faturas ou outras aplicações à medida das necessidades do seu negócio.

Para além de tudo isto, este TPA permite a adição do serviço DCC – Conversor de Moeda que possibilitará que os seus clientes estrangeiros paguem na sua moeda de origem sem complicadas operações de câmbio ou custos extra e o tax-free, serviço que permite aos turistas de fora da União Europeia obterem o reembolso do Imposto de Valor Acrescentado (IVA) das compras realizadas em território nacional.

Mais recentemente, chegou ao mercado o REDUNIQ Soft, uma app que transforma um smartphone Android em TPA permitindo a um qualquer negócio ligado ao Turismo aceitar pagamentos por NFC, QR Code e contactless de forma rápida,fácil e portátil.

Nota: Tal como o REDUNIQ Smart, os terminais Soft e Easy também podem acomodar os serviços DCC – Conversor de Moeda e Tax Free.

