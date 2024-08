LIGA: FC do Porto abre a ganhar (3-0) ao Gil Vicente

Depois do pontapé de saída da edição 2024/2025 da Liga Portugal, dado ontem pelo Sporting, Campeão em título, que venceu o Rio Ave (3-1), e já depois de hoje AVS e Marítimo, terem empatado a um golo, e o Casa Pia ter perdido (0-1) com o Boavista, chegou a vez do FC do Porto fazer a sua estreia na Liga, bem como o seu novo treinador nesse papel, Vitor Bruno, ao receber o Gil Vicente, com o resultado a pender para os Dragões.

Ainda sob os ecos da épica remontada sobre o Sporting, faz hoje uma semana, os azuis e brancos entraram decididos a resolver o jogo desde o apito inicial dado pelo árbitro Cláudio Pereira, talvez lembrando que a última vez que defrontaram o Gil Vicente na primeira jornada, em 2019/20, perderam o jogo, na altura realizado em Barcelos, o que não os impediu de chegarem ao título mais estranho de sempre pelas restrições de público devido à pandemia.

Mas a verdade é que apesar da posse de bola e de ocuparem o meio campo contrário, o futebol era lento, denunciado e sem soluções face à boa organização defensiva da equipa oriunda da terra do Galos.

Apesar de tudo adiantou-se no marcador aos 29 minutos, de grande penalidade apontada por Galeno, a castigar mão na bola de Buatu, após consulta do VAR.

Momento antes do toque com a mão de Buatu a intercetar o remate de Nico

Remate para golo de Gonçalo Borges

Festejos do primeiro da noite

Após o golo foi a vez do Gil Vicente arriscar um pouco mais, criou até duas oportunidades, mas acabou por permitir alguns contra-ataques dos azuis e brancos, com algum perigo.

Apesar de tudo aceita-se a vantagem ao intervalo, que o Gil Vicente tentou anular logo nos minutos iniciais da segunda parte, conseguindo uma oportunidade e o primeiro canto. Não o logrou e lentamente o FC do Porto foi recuperando a posse e controle de jogo, embora sem grande brilho, até que após assistência de Gonçalo Borges, Ivan Jaime rececionou no centro da área desviou do adversário mais próximo e rematou a contar, sem hipótese para Andrew.

Remate de Ivan Jaime

A tentativa de Andrew de evitar o indefensável

Logo a seguir Nico Gonzalez ficou cara a cara com o guardião que ao tentar o corte fez falta com o árbitro bem posicionado a assinalar nova grande penalidade. Na conversão, desta feita a cargo de Namaso, Andrew atirou-se para a sua esquerda mas foi enganado e assim o FC do Porto chegou ao terceiro da noite, que igualmente fechou o resultado final, com os três pontos a ficarem na equipa da casa.

Remate de Namaso

Nova forma de festejo dos golos no Dragão

Vasco Sousa em ação

Gonçalo Borges que esta semana recusou proposta aliciante

Registo ainda para a presença, discreta, de Pinto da Costa nos camarotes do Dragão, ele que não havia estado em Aveiro aquando da Supertaça, por falha do protocolo da FPF.