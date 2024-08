AEP integra novo Consórcio

WinWORK – Promove a saúde e bem-estar nos locais de trabalho.

Realizou-se, no passado dia 17 de julho, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, a reunião de arranque de um novo projeto que a AEP- Associação Empresarial de Portugal integra como entidade parceira. Trata-se do WinWORK: Creating Healthy Work Environments to Promote Quality of Life and Well-Being in Workplaces”.

O WinWork tem como principal objetivo promover a saúde e bem-estar nos locais de trabalho, através de uma intervenção multidisciplinar e inovadora com a participação ativa das partes interessadas (através de um processo de cocriação). As ações a implementar visam potenciar a mudança de comportamento em saúde, e o desenvolvimento de competências, recorrendo aos princípios da ergonomia, promoção da atividade física e prevenção de riscos psicossociais. Complementarmente, o projeto prevê também a aplicação de ferramentas virtuais imersivas, adaptadas às exigências físicas e mentais do trabalho, visando a melhoria do processo de aprendizagem e a aproximação dos trabalhadores às potencialidades da tecnologia, em contexto laboral.

Cofinanciado pela União Europeia, através do Programa Interreg VI-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027, este projeto transfronteiriço pretende responder ao objetivo político OP4: Uma Europa mais Social e Inclusiva do POCTEP (2021-2027).

No total estão envolvidas 7 instituições parceiras dos dois lados da fronteira (Escola Superior de Saúde | P.PORTO, Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico da Guarda, Associação Empresarial de Portugal, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz, Universidad de Salamanca e Fundación Centro de Cirugia de Mínima Invasión).

O WinWORK é apoiado pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).





Para mais informações:

Eugénia Castro de Sousa

AEP – Inovação

eugenia.sousa@aeportugal.pt