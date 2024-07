Apresentação do FC do Porto 2024 / 2025 com vitória 4-0 frente ao Al-Nassr

O Dragão rugiu mais alto e o FC Porto derrotou Al-Nassr, sem Ronaldo, num espetáculo de futebol que valeu sobretudo na primeira metade, em que aconteceram os golos. Claro que era um particular, e sobretudo dia de apresentar os velhos e novos rostos da equipa da casa, começando pelo novo treinador, VItor Bruno, num ambiente de festa que começou com apresentação dos jogadores um a um, a surgirem dos quatro cantos da bancada, descendo a escadaria pelo meio dos adeptos até chegaram ao relvado. Foi uma situação suis generis que havia começado com o autocarro da equipa a parar em frente ao estádio e todos os jogadores a seguirem a pé pelo meio dos adeptos atónitos, pela inovação.

Seguiram-se momentos de troca de galhardetes entre a equipa anfitriã e a visitante e as homenagens ao antigo treinador dos Dragões, Luís Castro, e a dois ex-atletas, Alex Teles e Otávio, o “baixinho”, todos agora nas fileiras do Al-Nassr.

Seguiu-se o jogo, e como era de esperar a qualidade dos portistas impôs-se ao “capital” do Al-Nassr, que nunca esteve à altura do adversário como o próprio Luis Castro admitiu no final do jogo.

Quanto ao jogo, os Dragões adiantaram-se aos 18 minutos por Nico Gonzalez a responder de cabeça a excelente centro de João Mário. Aumentaram pouco depois por Ivan Jaime, após assistência de Namaso, e novamente por Nico, a aproveitar um passe para o guardião de Otávio, ex-FC do Porto, com Nico a intercetar e a desviar novamente de cabeça, em antecipação ao guarda-redes. O quarto golo aconteceu de penalti marcado por Gonçalo Borges a castigar uma falta sobre Ivan dentro da área, e após recurso ao VAR.

O 2-0 Por Ivan

Festejo peculiar

Desvio de NIco

Penalti de Borges

Com resultado dilatado, a segunda metade foi muito mais calma, onde houve lugar para ambas as equipas quase mudarem todo o plantel, e para algumas ovações como as entradas de Rodrigo Mora e Vasco Sousa, duas jovens promessas do FC do Porto, mas sem recurso aos internacionais que chegaram recentemente das seleções, pelo que estando atrasados na preparação, estiveram num banco ao lado, mas sem “calçar”.

Rodrigo Mora em ação

Foi assim o regresso ao clube das apresentações de equipa, com uma notória aproximação aos seus associados, que responderam com mais de 47.000 entradas registadas.

Segue-se já na próxima semana o primeiro jogo oficial, frente ao Sporting para a Supertaça, onde os Dragões procurarão continuar na senda das vitórias, enquanto os Leões, pretenderão “vingar” a derrota no Jamor. Mas só uma delas sairá vencedora.