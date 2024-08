EURES Transfronteiriço Norte do Portugal-Galiza assinalou “Next Steps” na AEP

No passado dia 18 de julho decorreu a Kick Off meeting “Next Steps” do programa para o biénio 2024-2025 de trabalho do EURES Transfronteiriço Norte de Portugal de que a AEP – Associação Empresarial de Portugal é uma das entidades parceiras.

A sessão que decorreu em Leça da Palmeira e reuniu parceiros e Key Stakeholders da Rede abordou temas importantes como o estatuto do trabalhador transfronteiriço, a estratégia do emprego transfronteiriço para os jovens da Eurorregião, o “Guia do Trabalhador Transfronteiriço por Conta Própria.

Foram também elencadas algumas das principais atividades que o Consórcio vai levar a cabo neste biénio como : Serviços especializados de intermediação laboral e promoção de recrutamento transfronteiriço para empregadores e candidatos a emprego; Serviços de informação e aconselhamento para empregadores, trabalhadores transfronteiriços e candidatos a emprego; Observatório de Mobilidade Laboral Transfronteiriça e Grupos de Trabalho para “Mobilidade Justa”; Elevator Pitch/VideoTalentum; Feiras de Emprego e Estágios Transfronteiriços.

Houve também um momento de teambuilding, dedicado à comunicação e networking.

O EURES visa fomentar a mobilidade transfronteiriça de trabalhadores, criando condições para um mercado transparente e desenvolvendo um sistema de cooperação de molde a trabalhadores e empresas beneficiarem das mesmas oportunidades, independentemente de barreiras linguísticas, diferenças culturais, desafios burocráticos e diversidade das leis laborais.





Para mais informações:

Eugénia Castro de Sousa

Conselheira EURES T NP-G

eugenia.sousa@aeportugal.pt