LIGA: Fogo do Dragão voltou com vitória frente ao Casa Pia (2-0)

Após uma série de quatro resultados negativos, incluindo derrotas caseiras frente ao Benfica e Moreirense, na Europa com a Lazio, e o empate frente ao Anderlecht, a equipe buscava voltar aos trilhos e aproximar-se do líder Sporting, que este fim de semana perdeu pela primeira vez na prova.

A ausência de Alan Varela, suspenso, dificultava ainda mais a tarefa de Vítor Bruno, técnico que tem apoio de Villas Boas, mas vem sendo contestado por alguma franja de adeptos.

Assim, só a vitória servia na noite de regresso ao Dragão após tão negativa viagem de Itália a Bruxelas, com passagem por Lisboa e Moreira de Cónegos.

Fábio Vieira, o homem do jogo em ação defensiva

A condizer com a responsabilidade, o FC do Porto entrou com o nervo à flor da pele, mas depois de 45 minutos com muita posse, o resultado mantinha-se nulo, muito por força da boa estratégia defensiva dos homens do Casa Pia, com destaque para o seu guarda-redes, Patrick Sequeira, que tudo defendeu, incluindo algumas bolas de golo eminente criadas pelos portistas, apesar de nunca terem deslumbrado no futebol praticado. Destaque neste período para um cabeceamento de Nehuen Perez, nas costas da defesa, a que se seguiu Samu noutro lance, e por fim Fábio Vieira no seguimento de um livre direto, mas a que Sequeira se opôs como um gigante.

Remate de Nehuen Perez…

…e defesa à queima de Sequeira

Sequeira a evitar “estouro” à baliza

A sair a soco

A agarrar com segurança Sequeira a manter as suas redes invioláveis na primeira parte

Não conseguiu na primeira parte, mas entrou para decidir na segunda, com mais velocidade e entrosamento aos 50 minutos já se colocava a vencer, no seguimento de uma bela jogada entre Fábio Vieira, Pepê, com Samu a devolver ao primeiro, e este após desviar do defesa a rematar imparável para abanar as redes.

Fábio Vieira a “armar” o remate

Ainda se festejava o primeiro e já Samu fazia o segundo após exímio passe de desmarcação de Pepê, a deixá-lo isolado para rematar, não sem antes se livrar do defesa que bem tentou, mas não conseguiu, acompanhar a sua passada, e ainda menos o drible.

Samu acaba de fazer o segundo após se livrar do opositor e rematar imparável

A partir daí o jogo voltou ao ritmo da primeira metade, embora com menos ataque e posse do Porto, uma vez que era o Casa Pia que tentava, sem sucesso ferir o Dragão.

Com este resultado, os dragões encurtaram a distância para o líder Sporting para apenas três pontos, voltam para o segundo lugar à condição pois o Benfica tem menos um jogo, mas sobretudo registam uma vitória fundamental após a sequência de resultados negativos que limitavam a capacidade de manter as aspirações ao título.