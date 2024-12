Play Off Camp. Europa Feminino: Portugal e Chéquia empatam em jogo de oportunidades perdidas

A Seleção Nacional feminina de futebol não foi além de um empate a uma bola diante da República Checa, em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025. A partida, disputada no Estádio do Dragão, perante um público recorde, para o futebol feminino em Portugal, com 40.198 espetadores, ficou marcada pelas oportunidades perdidas pelas portuguesas e pelo golo sofrido nos instantes finais da primeira parte.



Jessica Silva a chegar um pouco atrasada para o remate final

A equipa de Francisco Neto dominou o jogo, com mais posse de bola (58%) e criou mais oportunidades de golo (6 contra 3). No entanto, a eficácia não esteve do lado das portuguesas, que desperdiçaram várias ocasiões claras de marcar. A Chéquia, por sua vez, mostrou-se bastante eficaz, marcando por Svitkova num potente remate de cabeça, praticamente a sua única oportunidade clara no jogo.

O golo da Chéquia por Svitkova, a possante nº 10 da equipa

A segunda parte começou da melhor forma para as portuguesas, com Kika Nazareth a empatar logo aos primeiros minutos, num momento de grande inspiração individual. A jovem avançada foi, aliás, a melhor em campo, mostrando uma grande capacidade técnica e de finalização.

Também em destaque a jovem Diana Silva que entrou a meio da segunda parte e acelerou o jogo com as suas arrancadas de deixar as adversárias por terra.





A “gazela” franzina da equipa nacional que veio espalhar brasas no ataque

Apesar do domínio português, o resultado não se alterou mais, deixando a eliminatória em aberto. A Seleção Nacional terá agora de vencer na República Checa, na próxima terça-feira, para carimbar o passaporte para o Europeu.

Francisco Neto (selecionador nacional): “Estamos frustrados com o resultado, mas orgulhosos da nossa exibição. Tivemos muitas oportunidades, mas não fomos eficazes. Agora temos de nos concentrar no próximo jogo e acreditar na nossa capacidade de vencer.”

Kika Nazareth: “Estou feliz por ter marcado, mas o mais importante era a vitória. Temos de trabalhar duro nos próximos dias para chegarmos à Chéquia preparados para vencer.”

Para além do futebol foi uma festa nas bancadas com muito público no feminino bem como grupos e muita juventude, que se deliciaram com a Bia e João.