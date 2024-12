Pedro Azevedo apresentou no Porto, o seu livro “Relato de Futebol”

O jornalista desportivo Pedro Azevedo, com longa carreira na Rádio Renascença, figura e voz incontornável da rádio e televisão portuguesas, apresentou ontem no Porto o livro “Relato de Futebol – Narração na Rádio, TV e Internet”, a primeira obra sobre o tema em Portugal, que desde logo a constitui como referência.

A sessão, aconteceu no auditório da AF do Porto, onde reuniu um público numeroso, e contou com o apoio, e intervenções, do presidente e anfitrião José Neves, de Lopes de Castro editor da Bluebook, e de Herminio Loureiro, ex-presidente da Liga e autarca, que sublinhou: “Pedro Azevedo é uma voz inconfundível no relato desportivo, com um estilo único que o tornou referência na rádio e na TV. O relato é uma arte que evoluiu e se adaptou aos novos meios, mas sua essência permanece: conectar os apaixonados por futebol aos jogos de forma emocionante e envolvente.”.

Todos eles demonstrando admiração pelo trabalho e obra de Pedro Azevedo, com este a destacar-se, pelos seus profundos conhecimentos do fenómeno, mas também pela simpatia e simplicidade.

Capa do livro com 181 páginas

Com mais de 20 mil edições do programa “Bola Branca” no currículo, e a voz de milhares de jogos de futebol, Pedro Azevedo desvenda segredos da narração desportiva: “O relato de futebol é um género discursivo, produzido por narradores, dominado pelo discurso institucional do jornalismo e, neste campo, configura o género reportagem. De uma forma abrangente, a narração de um jogo de futebol atravessa os vários tipos de reportagem porque é informativa, expositiva, descritiva, narrativa e opinativa. Trata-se de reportagem informativa e expositiva porque expõe em permanência informações sobre o jogo, transmitidas à audiência. A narração também é uma reportagem descritiva e narrativa porque descreve ações que incluem tempo, espaço e personagens. E inclui igualmente texto opinativo porque o relator apresenta juízos de valor sobre as ocorrências do jogo.”, esclarece.

A obra começa com uma mensagem de Fernando Gomes, atual presidente da FPF, que para além dos elogios ao autor, motiva-nos sobre o futuro do relato: “O relato – na rádio, na televisão, e agora também no digital -é a prova de que a tradição continua viva e vibrante, com novas gerações a levarem por diante a chama da narração desportiva. O relato não morre! Reinventa-se, adapta-se às novas linguagens e tecnologias, como este livro testemunha.”

Segue com prefácio de Rui Orlando, jornalista com longo currículo, e responsável da Sport TV no Porto, que destaca: “O Pedro Azevedo é um exemplo para todos os profissionais (…) não se acomodou com o elevado estatuto profissional e foi para a faculdade estudar e licenciar-se em Ciências da Comunicação ….”, ressalvando-se que a faculdade em questão é a Universidade da Maia, e que a tese que aí defendeu, foi a base da obra que agora edita.

O conteúdo do livro divide-se em capítulos, a saber:

• O começo da paixão; • Ribeiro Cristovão: o “Senhor Relato”; • O modelo de Lasswell e os relatos de futebol; • Sistema audiovisual de Mariano Cebrián na narração Rádio e TV; • Psicologia cultural nas narrações (onde se encontram 1000 frases feitas, todas usadas pelo autor nos seus relatos, como por exemplo uma bem conhecida e atual: “Espalha-brasas”, sobre um jogador irrequieto que agita o jogo ofensivo da sua equipa); • Ciberjornalismo nos relatos; • Jornalismo no século XXI; e, • Relatos Renascença QR Codes, onde por ordem cronológica o autor disponibiliza uma seleção de QRCodes que permitem ouvir alguns dos mais importantes relatos que efetuou.

De destacar que na sua carreira esteve em cinco mundiais de futebol consecutivos: Coreia/Japão 2002, Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, e Rússia 2018, e ainda nas finais da UEFA e liga Europa de 2003 e 2011, e da Liga dos Campeões de 2004 em Gelsenkirchen, todas ganhas pelo FC do Porto.