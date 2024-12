Uma Nova Casa para o Futebol: Inaugurada no Porto a Sede da Liga Portugal

Ontem 13 de dezembro, o futebol português escreveu um novo capítulo da sua história com a grandiosa inauguração da Arena Liga Portugal, a nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), situada no coração do Porto, na freguesia de Ramalde, urbanização da Prelada, a apenas 200 metros da estação de metro de Ramalde. O evento, que marcou presença de autoridades, clubes, personalidades do futebol e amantes da modalidade, celebrou a materialização de um projeto ambicioso que visa impulsionar a gestão e a promoção do futebol nacional.

Após a tradicional sessão de corta-fita, executada pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro no hall de entrada do edifício, ladeado pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, pelo Presidente da LPFP, Pedro Proença, pelo Presidente da CM do Porto, Rui Moreira, pelo Presidente da AF do Porto, José Manuel Neves, e ainda pela representação eclesiástica com a presença do Cardeal D. Américo Aguiar, e do Bispo do Porto, D. Manuel Linda, passou-se ao belo e moderno auditório, com espaço para cerca de 300 pessoas sentadas.

Um Espaço Inovador e Moderno

Aí, o primeiro orador foi Vasco Pinho, Diretor Executivo da Liga, que expôs o projeto, como uma arquitetura de vanguarda e tecnologia de ponta, destacando-se como um espaço inovador e moderno, projetado para atender às necessidades da gestão do futebol profissional e oferecer uma experiência única aos visitantes. “O edifício conta com diversos espaços funcionais, como escritórios, salas de reunião, auditório, áreas de eventos e até mesmo um museu dedicado à história do futebol português”, passando a apresentar o edifício em todas as suas vertentes, desde logo os momentos chave: Novembro de 2020, Aprovações Finais, Financiamento, Escritura; Junho 2021 Aprovação dos diversos projetos; Dezembro 2021 Finalização do Concurso de Empreitada, vencido pela empresas Casais; Fevereiro de 2022, Início de obra; e, 13 de Dezembro de 2024 com a Inauguração. Passou depois aos números do edificado que inclui uma área de construção de 18.148m², e 24.128m³ de betão, tendo sido gastos 1 milhão e 215 mil Kg de betão e incorporados mais de 67 Quilómetros de cabos de rede, onde não foi esquecida a sustentabilidade com o uso de 96 Painéis fotovoltaicos e 11.729 exemplares arbustivos. E por fim às potencialidades da nova menina dos olhos da LPFP que se encontra divida por 5 unidades de negócio: Liga Portugal Store, Lab, Kids, Bistro e Legacy, que rentabilizarão os espaços do Centro de Congressos, da Liga Portugal Experience, da Business School, Espaços de Coworking, Estúdio de Produção Audiovisual, e naturalmente do parque de estacionamento nos dois pisos inferiores do total de 10 andares de todo o edifício.

Palavras de Pedro Proença, Presidente da LPFP

Durante a cerimónia de inauguração, Pedro Proença, atual presidente da LPFP, destacou a importância deste novo marco para o futebol português: “É um dia histórico para a nós. A Arena Liga Portugal representa muito mais do que uma nova sede. É um símbolo do nosso compromisso com o desenvolvimento do futebol nacional, com a inovação e com a proximidade aos nossos clubes e aos nossos adeptos.”

Para além de muitas outras palavras de circunstância e agradecimento a personalidades e entidades, Pedro Proença sublinhou a importância da parceria com a Câmara Municipal do Porto, que cedeu o terreno para a construção do edifício: “Agradeço à Câmara Municipal do Porto por ter acreditado neste projeto, e por ter sido um parceiro fundamental nesta jornada. Juntos, estamos construindo um futuro mais forte para o futebol português”, salientando ainda que o necessário investimento de 18 milhões de euros foi suportado pelo setor privado, sem qualquer apoio público, rematando: “Em 2015 entramos numa Liga em falência técnica, mas esta última década permitiu, por exemplo, a criação desta infraestrutura que nos aproxima das boas práticas internacionais.”

O Discurso do Primeiro-Ministro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, enalteceu a importância do investimento no futebol como motor de desenvolvimento económico e social, falando naturalmente do que também sabe um pouco por ter sido praticamente da modalidade: “O futebol é muito mais do que um desporto. É uma paixão nacional que mobiliza milhões de pessoas. Investir no futebol é investir no futuro do nosso país.”

Montenegro também elogiou a iniciativa da LPFP em construir uma sede moderna e funcional: “Esta nova sede é um sinal claro da ambição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional em se tornar uma referência a nível mundial.”

Uma Nova Era para o Futebol em Portugal

A inauguração da Arena Liga Portugal marca o início de uma nova era para o futebol português. Com um espaço moderno e funcional, a LPFP estará em melhores condições para gerir e promover o futebol profissional, fortalecer a relação com os clubes e os adeptos, e atrair novos investimentos, possibilitando melhor compromisso com o desenvolvimento do futebol nacional e com a construção de um futuro mais forte e promissor para a modalidade.