Liga Europa: FC do Porto vence com autoridade e mantém a chama

Apesar do currículo modesto em relação ao FC do Porto, a verdade é quando entraram em jogo já haviam amealhado mais dois pontos que os Dragões nesta edição da prova, ocupando assim a 20ª posição da tabela classificativa contra a 23º da equipa portuguesa.

Por isto, e muita outra coisa que tem acontecido no clube nos últimos tempos, era fundamental para os Dragões conseguirem os 3 pontos, que lhes restituísse algum prestígio, lhes permitisse menor risco nas derradeiras jornadas, enquanto ajudasse a sossegar algumas hostes mais em alvoroço, com as derrotas recentes.

Tinha como vantagem não sofrer golos em casa há 4 jogos, e ter marcado em todos os jogos desta edição da prova, contudo era latente a desvantagem de ter somado apenas um trinfo em cinco possíveis.

Apresentando-se com o onze inicial constituído por Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio, Galeno, Eustáquio, Varela, Pepê, Fábio Vieira, Namaso, e Samu, os comandados de Vitor Bruno tinham mais uma espécie de final neste jogo perante o seu público.

E de facto começaram bem, foram dominando e sobretudo evitando o perigo na sua baliza, com Diogo Costa a mostrar-se um esteio frente à baliza.







Diogo Costa muito seguro esta noite

O FC do Porto teve mais posse, que terminaria em 62% na primeira parte, onde também contaram com dez remates, três deles à baliza, mas apenas um que lhe daria a vantagem antes do descanso. Foi aos 30 minutos com um centro da direita de Eustáquio, pequeno desvio de cabeça para trás de Fábio Vieira, aparecendo nas suas costas Namaso a desviar para o fundo da baliza, após a bola tocar num defesa que assim enganou o seu guarda-redes.

Na segunda parte os Dragões entraram mais afoitos e em poucos minutos, o suspeito do costume, Samu, faturou o segundo numa jogada em que Fábio Vieira lançou para Pepê, que a boca da baliza desviou para o remate subtil, e à queima, do internacional Espanhol. Com este golo chega aos cinco na prova que o põe na liderança dos melhores marcadores juntamente com Barnabás Varga, Yunun Akgun e Ramus Hojlund.





Sequência do golo de Samu

Com a vantagem de dois golos a equipa passou mais ao controle que só perdeu, temporariamente, quando aos 90 minutos os dinamarqueses marcaram um golo, pouco depois anulado por fora de jogo, após intervenção do VAR.

Com este resultado os Dragões saltaram para o 18º lugar da classificação com 8 pontos, e melhor goal-average das equipas com os mesmos pontos, podendo no máximo chegar aos 14 pontos nos dois jogos que faltam, e assim, eventualmente lograrem um dos lugares de entrada direta evitando os play-offs, mas para isso terá de vencer em casa o Olympiacos, atualmente em 15º lugar, e fora o M. Tel-Aviv, atualmente 27º do quadro.