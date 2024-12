FC do Porto entregou Dragões de Ouro 2024, em regresso ao Super Bock Arena

Aconteceu esta terça-feira à noite a 37ª edição da gala dos Dragões de Ouro, pela primeira vez sob a presidência de André Villas-Boas, agora sem a presença do antigo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, atualmente em convalescença por doença.

Foi um regresso ao agora Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, onde em 7 de dezembro de 1964 tudo havia começado, quando o Palácio de Cristal ainda se denominava Pavilhão dos Desportos, e foram instituídos os percursores dos Dragões de Ouro, os Troféus Pinga, velha glória do clube azul e branco, como forma de distinguir os mais empenhados nos destinos do FC do Porto.





A cerimónia, transmitida ao vivo pelo Porto Canal, premiou as personalidades e instituições que mais se destacaram no universo portista na temporada 2023/24. Entre as novidades desta edição, destaque para a criação de novos prémios para a melhor equipa, para a figura Vintage do clube, e para mudanças de designação dos galardões das modalidades.

Por fim, a estreia da votação ter sido consignada exclusivamente a associados, em três das categorias, que assim se puderam expressar, votar e decidir os vencedores nas categorias de Sócio, Futebolista do Ano e Atleta de Modalidades de Pavilhão.

As 18 categorias consideradas e respetivos vencedores foram:

• Parceiro • RED, a empresa responsável pelo relvado do Estádio do Dragão, representada Miguel Teixeira Bastos, com o galardão a ser entregue por José Pedro Pereira da Costa, Administrador Financeiro da comissão executiva da SAD.

• Seccionista • Joaquim Silva, da seção de Andebol, com o galardão a ser entregue pelo vice-presidente Rui Pedroto.

• Funcionário • Teresa Santos, responsável pela Área de Sustentabilidade do clube, com o galardão a ser entregue por João Borges, vice-presidente do clube

• Dedicação • Nuno Chatillôn do departamento jurídico, com o galardão a ser entregue por José Luís Andrade, vice-presidente do clube.

• Projeto • INZONE, um espaço inclusivo idealizado para pessoas com dificuldades no processamento de informação sensorial, de forma a assistirem aos jogos no Estádio do Dragão, de forma segura e controlada, representada por Rui Martins da Silva, com o galardão a ser entregue por Tiago Madureira, vice-presidente do clube.

• Casa • Casa do FC do Porto de Viseu, representada por André Valente, com o galardão a ser entregue por Francisco Araújo, vice-presidente do clube, e responsável pelas casas do FC do Porto.

• Sócio do ano • António Lourenço, ou Senhor Lourenço, como é conhecido junto dos adeptos, o emblemático homem do trompete que durante décadas animava os jogos do clube nas diversas modalidades, com ogalardão a ser entregue por André Villas-Boas.

• Revelação • David Araújo atleta do Boccia, com o galardão a ser entregue por Joana César Machado, vogal da direção do clube.

• Modalidades Amadoras • Paulo Oliveira atleta do Goalball, com o galardão a ser entregue por Teresa Figueiras, vogal da direção do clube.

• Modalidades de Pavilhão • Carlo di Benedetto, atleta da equipa de Hóquei em Patins, com o galardão a ser entregue por Alberto Babo, vogal da direção do clube.

• Treinador • Miguel Coelho, treinador da equipa de voleibol feminino e tetra campeão pelo clube, com o galardão a ser entregue pelos patrocinadores, José Carlos Ribeiro e Pedro Violas.

• Equipa • Hóquei em Patins, equipa campeã nacional, vencedora da Taça de Portugal, e da Taça Continental, com o galardão a ser entregue por Mário Santos diretor das Modalidades do clube

• Futebolista • Diogo Costa, o guardião da equipa sénior de futebol, com o galardão a ser entregue pelo também ex-guardião Andoni Zubizarreta, atualmente ao serviço do clube na função de diretor desportivo.

• Atleta • Galeno, o brasileiro extremo esquerdo da equipa sénior, com o galardão a ser entregue por Jorge Costa, o eterno “bicho”, atualmente na função de diretor de futebol do clube.

• Vintage • Rabat Madger, o herói do calcanhar de Viena, e do centro para o golo da vitória apontado por Juari, com o galardão a ser entregue por André Villas-Boas

• Carreira • Pepe, o recém “reformado”, mas eterno defesa central, que colecionou títulos no clube e no Real Madrid, com o galardão também entregue pelo presidente André Villas-Boas.

• Recordação • Pavão, como era conhecido o malogrado atleta que tombou em campo, no Estádio das Antas, e partiu para a eternidade vestido de azul e branco, com o galardão a ser entregue pelo presidente André Villas-Boas, a Alexandra Neves, filha de Alexandre Pascoal das Neves, de seu nome.

• Dragão de Honra • Artur Jorge, o mítico treinador que deu o primeiro título internacional ao clube, a 27 de Maio de 1987, agraciado com o mais alto galardão, entregue pelo presidente, em conjunto à esposa Lena Teixeira e filha Catarina Teixeira, ele que já havia vencido o Troféu Pinga, e o Dragão de Ouro, em 1985 na qualidade de treinador.

A gala contou com a apresentação em conjunto de Maria Cerqueira Gomes, num regresso ao Porto Canal, e Pedro Teixeira, o conhecido apresentador e adepto confesso do clube, que chamaram ao palco André Villas-Boas para o discurso da noite, onde falou sobre “a união, o rigor e o trabalho do dia a dia”, como base inegociável para alcançar o sucesso do clube em todos os planos.

Lembrou parte do seu discurso de 2011, quando ele próprio foi galardoado com um Dragão de Ouro por numa só época ter ganho as quatros provas em que entrou aos comandos da equipa principal de futebol, Supertaça, Campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa, em Dublin: “Os verdadeiros paraísos são os paraísos que perdemos: a bilheteira das Antas, o barulho dos torniquetes, a Arquibancada. Todos de pé, confettis azuis e brancos no ar e entra em campo o FC Porto. Cor, cores vivas que cativam e prendem o olhar e sons de música, de causas, de princípios e de um sentimento. Primeiras e eternas memórias de paixão e amor ao clube.”, acrescentando agora que “se uma casa é onde está o nosso coração, esta é a nossa casa, onde encontramos a presença de um sentido comum, e na consciência de que na união, no rigor e no trabalho do dia a dia fazemos a diferença. Essa é a marca que distingue os portistas, e uma das razões da nossa grandeza. Permitam-me, por isso, dirigir uma palavra especial aos nossos adeptos, que são o coração e a alma do FC Porto, os guardiões dos valores que ostentamos desde o dia da nossa fundação. É graças a vocês, e com a vosso apoio, que continuamos a erguer troféus e a superar limites. O vosso apoio incondicional ao clube é a nossa maior força e jamais se deve tornar numa fraqueza.”

Sobre a época 2023/2024, falou sobre as muitas sensações no palco do Estádio do Dragão ao celebrar os 20 anos ao serviço do clube: “Registaram-se momentos inesquecíveis, entre os quais, o remate perfeitamente enrolado do Galeno que nos deu a vitória contra o Arsenal, e a já habitual ‘manita’ contra o suspeito do costume, (leia-se Benfica). Despedimo-nos da temporada com a Taça de Portugal na mão, agarrada simbolicamente e para a eternidade por dois presidentes, e um treinador de eleição como Sérgio Conceição, liderada por um capitão com um foco inigualável como Pepe”, recordou ele, com vigoroso, e em pé, aplauso da plateia.

Por fim, entrou em modo tributo ao seu antecessor: “Gostava de terminar esta intervenção com uma homenagem a um homem que nos marcou a todos de forma singular, uma pessoa que transbordou portismo, e que levou este clube e estes atletas a transcender-se, e a afirmar-se como o melhor clube do mundo por duas vezes, o mais alto representante do futebol português no mundo, e como clube português com maior número de títulos no futebol. Na sua perseverança temos um exemplo de vida. A nossa relação não foi enciclopédica, foi muito mais do que isso, foi emoção transmitida pelo olhar, pela confiança, pelo gesto, e pela gratidão. Assim foi em 2011, e assim foi ontem quando o visitei e falamos sobre o futebol do Porto, na alegria contagiante do que significa o FC do Porto para ele, e para nós na certeza que a sua obra deve ser dignificada. Ontem lancei lhe um desafio e espero sinceramente que ele aceite, e os portistas também. Como sei que nos está a ver neste momento quero mandar um grande abraço, desejar-lhe uma pronta e rápida recuperação, e dizer-lhe que a sua energia e paixão pela vida são também um exemplo para nós.” E com olhar para as câmaras, “Jorge Nuno Pinto da Costa os nossos votos de uma rápida recuperação, e uma excelente noite a todos.”

Seguiu-se um tributo em forma de vídeo sobre Jorge Nuno Pinto da Costa, onde este, entre outras histórias se refere à decisão de aceitação do cargo na presidência do clube, em 1982, quando a sua mãe lhe traça o perfil e o destino ao afirmar: “Penso que é o teu destino, estás destinado para isso, e deves ter sucesso pois as pessoas estão contigo e não as deves desiludir”. Já Pinto da Costa aparece nas gravações a afirmar que o futebol tem de ser apoiado em quatro pilares, “Rigor, Competência, Ambição e Paixão, que foi o que nós fizemos no Porto e assim construímos o maior clube da Europa, mas não queremos parar, pois queremos que seja o melhor do mundo!”

A gala não se ficou por aqui e nos interlúdios pode-se assistir primeiro à atuação dos Táxi, a antiga banda do Porto, nos anos 80 do século passado, que interpretaram dois êxitos da banda, Cairo e Chiclete, mais tarde Jimmy P, com a música Girassol, e por fim os GNR, com Rui Reininho a entoar Video Maria, e Pronúncia do Norte, títulos que o público foi acompanhou da plateia e bancadas.

A gala terminou com todos os galardoados em palco, público de pé, e o hino do clube a ecoar pelo enorme anfiteatro do, para alguns eternamente, Palácio de Cristal.