No próximo dia três de dezembro, tem lugar na AEP-Associação Empresarial de Portugal, em Leça da Palmeira, o 1º Fórum Transfronteiriço “A importância do Bem-estar e Qualidade de Vida nos Locais de Trabalho”.

«Trata-se de uma temática da maior relevância para as empresas no atual contexto económico-social» explica a AEP, acrescentando «apesar do bem-estar no trabalho se ter tornado um tópico central nas discussões sobre cultura organizacional, a realidade mostra-nos que ainda há um longo caminho a percorrer nas organizações por um ambiente de trabalho mais saudável».

Este evento pretende «apresentar os principais objetivos, atividades e impacto do projeto WINWORK -Criação de Ambientes de Trabalho Saudáveis para a Promoção de Qualidade de Vida e Bem-estar nos Locais de Trabalho às empresas, bem como proporcionar momento de partilha de conhecimento, num ambiente propício para a troca de experiências e ideias entre empresas e especialistas» explica a Associação.

O Projeto WinWORK é cofinanciado pela União Europeia, através do Programa Interreg VI-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

No total estão envolvidas sete instituições parceiras dos dois lados da fronteira (Escola Superior de Saúde | P. PORTO, Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico da Guarda, Associação Empresarial de Portugal, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz, Universidad de Salamanca e Fundación Centro de Cirugia de Mínima Invasión).

O evento é gratuito, de inscrição obrigatória.

Consulte o programa e inscreva-se aqui

Para mais informações:

Eugénia Castro de Sousa

AEP – Inovação

eugenia.sousa@aeportugal.pt