LIGA: Perante Estrela “certinho”, FC do Porto vence 2-0

O FC Porto recebia o Estrela da Amadora em mais um desafio da Liga Portugal motivados com a perda de pontos do rival Benfica na véspera, os primeiros desde que Bruno Lage estava aos comandos da equipa, entrando em campo com o objetivo de somar mais três pontos e consolidar a sua candidatura ao título.

Do outro lado, o Estrela da Amadora, recém-promovido, procurava surpreender e arrancar um resultado positivo no Estádio do Dragão, contribuindo à emoção necessária para aquecer uma noite fria de futebol, entre estes oponentes que contavam 40 jogos oficiais, com 25 de vitórias da equipa da casa contra 5 da equipa da Amadora, uma das quais no Dragão em 2006/2007.

Assim, com a vantagem de contar 10 vitórias em 11 jogos caseiros, os Dragões partiram para a frente, mas nos primeiros 45 minutos de jogo não lograram mais que um remate enquadrado, o mesmo que deu o golo da vantagem aos 12 minutos a remate de Nico Gonzalez na sequência de um cruzamento da direita.

Claro que houve muita posse, alguns remates mas pouco ou nenhum perigo para o adversário. Em contrapartida este ainda veio algumas vezes à área de Diogo Costa, mas nem sequer o puseram à prova.

Daí que a segunda parte poderia ser da confirmação da vitória do FC do Porto, se entrasse com outra disposição, como muitas outras vezes, mas não isso que aconteceu, apesar de ter tido mais oportunidades e dois golos quase feitos, mas negados com enorme brilhantismo por Bruno Brígido a remates de Fábio Vieira aos 65 minutos, um estouro à boca da baliza, e aos 78 minutos num desvio de Nehuén Prezes, quase à queima-roupa.

Desvio de Nehuén Perez a fazer brilhar o guardião do Estrela

Com o relógio a andar, e próximo do fim, começava a pairar o receio de um golo do adversário, apesar de reduzido a 10 unidades por segundo amarelo a Danilo Veiga aos 87 minutos.

Não logrou o golo naqueles momentos, mas já aos 93 minutos o recém-entrado Gonçalo Borges recebeu de Rodrigo Mora, fez magia no drible a Nilton Varela e em esforço rematou forte fazendo o segundo do Porto e assim confirmando a vitória. Nos festejos, houve emoção do Gonçalo Borges que se compreende por ter sido o seu primeiro golo não só nos 10 jogos em que entrou esta época, mas nos 67 em que já participou na equipa principal.



Sequência do segundo golo por Gonçalo Borges

O FC Porto ditou o ritmo do jogo, criando diversas oportunidades sobretudo na segunda metade. A solidez defensiva do Estrela da Amadora, impulsionada por um inspirado Bruno Brígido, frustrou os ataques portistas. Apesar da dificuldade em converter as chances, a superioridade azul e branca foi inegável, culminando em uma vitória merecida, e uma última curiosidade extra pelo facto de se manter invicto nos doze primeiros jogos em casa, o que não acontecia há 8 anos.