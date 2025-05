Em março, a AEP – Associação Empresarial de Portugal acolheu o EURES Cross Border Forum 2025: “As Regiões Transfronteiriças Portugal-Espanha na Rede Eures”.

O evento teve início no dia 12, na Exponor – Feira Internacional do Porto, com uma visita à Feira Qualifica, o maior evento da Região Norte nas áreas de Educação, Formação e Juventude, e no dia 13 reuniu, no Edifício AEP, cerca de 22 entidades, representantes das três eurorregiões entre Portugal e Espanha: Galiza – Norte de Portugal, Alentejo –Extremadura e Andaluzia –Algarve para debater o papel das regiões transfronteiriças Portugal-Espanha na Rede EURES, promovendo a empregabilidade e a mobilidade laboral nestes territórios.







Durante o evento foram abordadas diversas temáticas fundamentais incluindo as necessidades e obstáculos à mobilidade nos territórios fronteiriços, a relação dos EURES-T com as administrações públicas de Portugal e Espanha como a Segurança Social, serviços de saúde, autoridades laborais e tributárias.

Discutiram-se as necessidades das empresas e estratégias para as colmatar bem como a estratégia de emprego transfronteiriço para os jovens da eurorregião.

Contou ainda com um debate sobre as “Semelhanças e diferenças na abordagem da mobilidade transfronteiriça nas eurorregiões Portugal-Espanha”, onde se analisaram os desafios e soluções para a mobilidade laboral entre a Galiza e o Norte de Portugal

«A eliminação das barreiras invisíveis à mobilidade laboral continua a ser uma prioridade, impulsionando soluções eficazes para fortalecer a circulação de trabalhadores e a competitividade das empresas transfronteiriças» refere a AEP.

Houve também lugar à apresentação de boas práticas e histórias de sucesso relacionadas com a mobilidade laboral transfronteiriça.

O evento culminou com a apresentação das conclusões e a decisão da necessidade de definição de uma estratégia comum para os EURES Transfronteiriços PT-ES, promovendo ações conjuntas que beneficiem trabalhadores e empresas da região.

Vídeo do evento: aqui

Para mais Informações:

Eugénia Castro de Sousa

Conselheira EURES T NP-G na AEP

Tel.: +351 22 998 15 00