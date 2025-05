Reinaldo Teixeira assumiu hoje o cargo de Presidente da Liga Portugal com promessas de imparcialidade, realidade e um “pacto pelo futebol”

A Arena Liga Portugal foi palco, no final desta quarta-feira, de um momento importante para o futuro do futebol profissional português: a tomada de posse de Reinaldo Teixeira como o novo presidente do organismo que tutela as competições. A cerimónia, que contou com a presença de figuras proeminentes do desporto nacional e representantes do governo, assinalou oficialmente a transição de liderança, e acendeu as luzes sobre as prioridades e desafios que aguardam a nova direção.

Para além do Presidente, tomaram também posse como diretores executivos, Susana da Silva Curto, para as áreas de Marketing e Eventos, Infraestruturas, Business School e Fundação do Futebol, Paulo de Mariz Rozeira com departamento Jurídico e Registo de Contratos, Controle Económico e Licenciamento, Apoio ao Orgãos de Justiça, Sistema de Gestão Integrado, Competições e Apoio à Direção Executiva, e ainda André Musqueira do Amaral, com a Centralização, Financeiro e Plano de Estratégia, Tecnologia, Planeamento Estratégico, Comercial e Conteúdos, e ainda os Recursos Humanos, sendo neste caso coadjuvado por Sónia Cunha, Bernardo Azevedo e Francisco Antunez.

No centro das atenções, o discurso de Reinaldo Teixeira delineou uma visão ambiciosa e um compromisso firme com o desenvolvimento e a integridade do futebol português. O novo líder da Liga Portugal não hesitou em sublinhar a sua missão de atuar como um presidente imparcial, colocando os interesses de todas as sociedades desportivas no topo das suas prioridades.

“A minha missão é ser o presidente de todos, representando cada clube com a mesma dedicação e empenho,” afirmou Teixeira, transmitindo uma mensagem de união e colaboração. O presidente eleito defendeu ainda a necessidade de um diálogo mais direto com a realidade do futebol, baseando as futuras decisões em dados concretos e resultados palpáveis.

Um dos pontos altos do seu discurso foi a apresentação de um “pacto pelo futebol profissional”, um conjunto de valores comuns que Reinaldo Teixeira considera essenciais para garantir a implementação de medidas impactantes e duradouras.

Olhando para o horizonte, Teixeira identificou a centralização dos direitos audiovisuais como um momento “crucial” para uma potencial “refundação” do futebol português, abrindo caminho para novas oportunidades de crescimento e sustentabilidade. A inovação e a exploração de novos conteúdos e plataformas digitais também foram apontadas como vetores estratégicos para elevar o patamar da Liga Portugal no cenário internacional. “Queremos e vamos posicionar a Liga Portugal como uma referência além-fronteiras,” garantiu o novo presidente.

Num tom pragmático, Reinaldo Teixeira fez um apelo direto ao governo, manifestando a sua disponibilidade para trabalhar em conjunto em prol do futebol português. “Acreditamos que, em parceria com o governo, podemos construir um futuro mais forte e promissor para o nosso desporto,” declarou.

A intervenção do governo fez-se sentir através da presença de Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares,que transmitiu uma mensagem de confiança na liderança de Reinaldo Teixeira. O representante governamental expressou a abertura do executivo para colaborar ativamente com a Liga Portugal, reiterando o compromisso com o desenvolvimento do futebol nacional.

“Deixo uma palavra de sentida confiança na sua liderança,” afirmou Pedro Duarte, sublinhando a importância de o futebol português estar à altura das suas responsabilidades, tanto no plano desportivo como no organizacional.

Em suma, a cerimónia de tomada de posse de Reinaldo Teixeira na presidência da Liga Portugal não foi apenas um ato formal, mas sim um marco que aponta para uma nova era, assente nos pilares da transparência, inovação e, acima de tudo, na colaboração entre os diversos agentes do futebol português. As próximas semanas e meses serão determinantes para observar como as promessas e a visão do novo líder se traduzirão em ações concretas no panorama do futebol profissional em Portugal.