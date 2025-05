AEBA comemora aniversário com conferência no Fórum da Maia

A AEBA assinala 25 anos com um programa que reúne líderes de opinião, especialistas e a comunidade empresarial, para debater os desafios e oportunidades da região do Baixo Ave.

As comemorações do aniversário terão início com a Conferência AEBA 25 ANOS, com o propósito de proporcionar momentos de partilha de conhecimentos e experiências, por personalidades de reconhecido prestígio nacional e internacional.

O evento decorre no próximo dia 11 de abril, pelas 15h00, no Auditório do Fórum da Maia.

As inscrições já estão abertas em https://25anos.aeba.pt/ConferenciaAEBA25Anos