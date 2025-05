LIGA: Rodrigo Mora saca dois golos de génio, e derrota Famalicão (2-1)

A contar para a 30ª jornada da Liga Portugal Betclic, o jogo entre o FC Porto e o Famalicão prometia ser interessante, com a equipa da casa a ocupar o 4º lugar na tabela, com 59 pontos, enquanto os Famalicenses estavam logo atrás no 7º lugar com 43 pontos.

Apesar dos resultados recentes menos positivos no Dragão, o FC Porto é tradicionalmente uma equipa forte a jogar em casa, e o histórico recente de confrontos diretos era favorável ao FC Porto, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos contra o Famalicão, que estava numa boa fase tendo perdido apenas três dos seus últimos dez jogos e marcado golos em oito jogos consecutivos, agora nove com o golo desta noite. Fora de casa, também tinham marcado em todos os últimos três jogos, que agora são quatro pelo mesmo motivo.

Frente a frente este fim de tarde, a iniciativa foi toda dos Dragões durante os primeiros minutos em que o Famalicão praticamente não tocou na bola tendo apenas logradoentrar na área adversária aos 10 minutos.

O jogo foi-se desenrolando sempre com mais posse do Porto embora com o Famalicão a conseguir fazer alguns contra-ataques, mas seria aos 20 minutos que se abriria o marcador quando Rodrigo Mora recebe a bola à entrada da área, sobre a esquerda, desmarca-se de três adversários, remata em jeito, a bola bate e desvia num defesa e engana Lazar Carević, entrando na baliza. Com este golo é o terceiro jogo consecutivo em que Rodrigo Moura faz a diferença.

Rodrigo Mora no momento em que abriu o ativo para o FC do Porto

Foi o mote para que o FC do Porto fosse mais agressivo, e logo aos 26 minutos foi a vez de Fábio Vieira rematar de longe, como bem sabe, e obrigar uma grande intervenção de Lazar Carević.

Um dos lances de ataque do Famalicão

Os restantes minutos da primeira foram idênticos, embora com o Famalicão a aproximar-se mais vezes do último terço, sem, contudo, conseguir oportunidades, bem como os Dragões.



Uma sequência em José Pedro faz de ponta de lança e tenta surpreender Lazar Carević

A segunda parte foi praticamente idêntica à primeira, com o Famalicão a tentar reagir, mas aos 57 minutos, apareceu novamente Rodrigo Mora. João Mário centra, há um corte incompleto do central Justin De Haas, Mora acorre à posse da bola, faz dois gestos com o corpo para a passar, desviando os adversários, e sem sair do sítio, inventa e remata em jeito ao segundo poste, fazendo a bola passar por cima do guarda-redes, completamente impotente para a defesa. Como se não bastasse, o jovem de 17 anos, festeja como se fosse a coisa mais natural do mundo após, mais um golo de antologia.



A “dança” de Rodrigo Mora frente aos centrais, e o remate pelo buraco da agulha mas cheio de intencionalidade

Com a vantagem de dois o Famalicão cresceu da mesma forma que o FC Porto foi recuando, ao ponto de se por a jeito para sofrer um golo e complicar o seu final de jogo. De tal forma se adivinhava, que como ia escrevendo com o desenrolar do jogo, um minuto após ter escrito o parágrafo anterior, aos 82 minutos, o Famalicão marcou mesmo, por Pedro Bondo, num remate em forma de balão, quase do meio campo, com a bola a entrar de cima para baixo, no canto superior esquerdo da baliza de Diogo Costa, que podia e devia ter feito melhor, sobretudo a desviar menos a bola com os olhos, ou seja não acreditou que não lhe chegava, esticou-se, mas algo displicente, e não foi o suficiente.

Diogo Costa desolado após sofrer o golo que animou o jogo ao mesmo tempo que arrefecia a temperatura no campo e nas bancadas

Foi assim um final de alguma agonia para os Dragões e seu público, com pouco tempo para jogar, debaixo de uma forte chuvada, e com menos um jogador em campo por expulsão de Gonçalo Borges, enquanto o Famalicão fazia o que podia para se aproximar da baliza e chegar ao empate.

Com este resultado o Famalicão mantém o sétimo lugar, mesmo que o Casa Pia vença a sua partida apenas ficarão em igualdade pontual, enquanto os Dragões recuperam com dois pontos de vantagem sobre o SC Braga, mas à condição do resultado dos arsenalistas que se deslocam amanhã ao Estoril.