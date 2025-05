AEP marcou presença no “Land Defence Industry Day”

O projeto BID4TENDERS esteve presente no “Land Defence Industry Day”, o Encontro da Indústria de Defesa, promovido pelo Exército Português e realizado no dia 31 de março, em Vila Nova de Gaia.

No encerramento do evento, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, revelou que as regras da contratação pública estão a ser vistas por uma equipa conjunta do Ministério da Defesa Nacional e do Ministério da Economia, uma questão considerada “absolutamente fundamental”. De acordo com o governante, o objetivo é “criar uma verdadeira via verde para a contratação pública em Portugal, em que as coisas fluam, em que os processos sejam excelentes, em que a litigância seja reduzida, em que as empresas tenham oportunidades”.

O projeto BID4TENDERS é uma iniciativa da AEP em parceria com a CEVAL – Alto Minho, o IAPMEI e as organizações da Galiza Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e Igape – Instituto Galego de Promoción Económica «que visa apoiar as PME na identificação de respostas eficazes à contratação pública na União Europeia, melhorando a capacidade de participação em concursos e a cooperação transfronteiriça» explica a Associação.