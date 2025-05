Espaço Avós: compromisso diário com o profissionalismo, o carinho e o bem-estar

No centro da Maia, existe um espaço onde o cuidado aos mais velhos vai muito além do simples acompanhamento. Chama-se Espaço Avós e é hoje uma referência na prestação de apoio domiciliário personalizado e humanizado, respondendo às necessidades de dezenas de famílias que procuram soluções seguras e de qualidade para os seus entes queridos.

Fundado há seis anos por Ricardo Azevedo, o projeto nasceu de uma história pessoal «a minha família passou por um processo muito semelhante ao que vejo hoje em muitas casas. Os meus avós precisavam de apoio e não havia uma resposta adequada. Isso levou-me a seguir a área da saúde e a criar uma solução com o cuidado que gostaria que tivessem tido com os meus», explica o fundador.

Assim o projeto viu a luz do dia com o objetivo e a vontade de criar uma resposta que fosse diferenciada no âmbito da geriatria, do envelhecimento e que permitisse às pessoas que precisam de apoio, permanecer nas suas casas «com conforto, cuidados, carinho e experiência profissional, deixando as famílias tranquilas e descansadas para desenvolver a sua rotina, independentemente do estado do seu familiar», refere Ricardo Azevedo.





Equipa multidisciplinar que cuida de verdade

Com cerca de 140 utentes diários, de Braga a Espinho, o Espaço Avós destaca-se pela atenção ao detalhe. Tudo começa com uma avaliação multidisciplinar, onde são analisadas as condições físicas, cognitivas, emocionais e sociais do idoso. A partir daí, é desenhado um plano de cuidados individualizado, sempre com acompanhamento próximo da equipa técnica e em articulação com as famílias.

Apoio 24 Horas e Cartão de Saúde

Um dos grandes diferenciais é o Cartão Espaço Avós, que permite o acesso a médicos e enfermeiros 24 horas por dia, com condições especiais para consultas e tratamentos ao domicílio «a ideia é garantir tranquilidade às famílias e resposta imediata sempre que necessário», justificam, acrescentando que querem «que as pessoas envelheçam com dignidade, no conforto dos seus lares, mas com todo o apoio de que precisam», reforça o fundador.

Mais do que cuidados: soluções completas

Para além dos serviços domiciliários, o Espaço Avós tem uma loja especializada em produtos ortopédicos, que disponibiliza camas articuladas, cadeiras de rodas, produtos de incontinência e auxiliares de mobilidade. Esta vertente da oferta comercial complementa os serviços clínicos, proporcionando uma solução integrada para o conforto e segurança dos idosos.

Além disso, existem parcerias com clínicas locais que asseguram cuidados de enfermagem, fisioterapia e acompanhamento médico contínuo.







Reconhecimento Nacional

Em 2024, o Espaço Avós foi reconhecido como uma das 10 melhores empresas do setor em Portugal, graças à sua abordagem centrada na pessoa, ao profissionalismo da equipa e ao compromisso diário com o bem-estar dos seus utentes.

Nos últimos dois anos, a empresa registou um crescimento exponencial, aumentando os seus clientes e tornando-se assim a terceira maior empresa de apoio domiciliário no país, sublinha o diretor técnico que refere «esta distinção reflete o compromisso da empresa em oferecer serviços de alta qualidade, centrados no bem-estar e na dignidade dos idosos e suas famílias», transmitiu.

Acreditar na excelência para o futuro

Acreditando no potencial de qualidade da sua empresa, no foco nos clientes e no seu bem-estar, na oferta diversificada equacionada para as famílias de hoje, Ricardo Azevedo acredita que, na zona Norte, há muito quem precise de ser ajudado e nós estaremos cá para os servir «quem sabe daqui a dois a três anos, pela qualidade, nos prefiram como a maior empresa do setor em Portugal», augura, consciente da excelência do serviço que prestam.