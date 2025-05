Liga: Moreirense marca primeiro e gela Dragão, mas perde por 3-1.

Depois da derrota no último jogo o FC do Porto entrava em campo a jogar sobre brasas necessitando de vencer, no entanto o que aconteceu é que durante a primeira meia-hora praticamente não houve oportunidades para nenhuma das equipas. Até que aos 29 minutos Rodrigo Mora numa das suas jogadas geniais conseguiu um remate em folha seca que quase dava em golo mas a bola foi bater na barra. Na jogada imediatamente a seguir o Moreirense partiu em contra ataque e fez o golo da vantagem por Maranhão, numa excelente desmarcação a passe de Alanzinho, em que deixou Nehuen Perez a ver navios.

Festejos dos homens de Moreira de Cónegos

A partir daí os Dragões precisavam de reagir mas na realidade continuava uma toada amorfa, devido à capacidade defensiva do Moreirense que também não dava espaços para oportunidades.

Não obstante aos 39 minutos Fábio Vieira veio à linha e com o seu pior pé, o direito, fez a bola sobrevoar a área, e do lado contrário apareceu Francisco Moura a rematar de cabeça, vitorioso, fazendo o empate e restabelecendo a esperança nos adeptos portistas que, entretanto, já iam mostrando o seu descontentamento nas bancadas.

Centro de Fábio Vieira

Remate de F Moura

o cumprimento do marcador e do seu assistente Filme do golo do empate

Quando se esperava que seriam os Dragões a tentar massacrar o adversário acabou por ser o Moreirense a criar várias oportunidades de golo, em duas das quais poderia ter conseguido, não fosse excelente atuação de Cláudio Ramos que está a justificar a confiança que lhe foi dada para substituir Diogo Costa.

Cláudio Ramos a “roubar” a oportunidade ao avançado

Com isto chegou o intervalo com o resultado empatado a um golo.

Na metade complementar os Dragões vieram um pouco mais espevitados, mas mais uma vez sem conseguirem criar oportunidades evidentes, até que aos 69 minutos beneficiaram de um penalti por mão na bola de Maracás. Na marcação a cargo de Samu, não falhou apesar do guardião ter conseguido adivinhar o lado para onde a bola seguia, o seu direito.

Remate vitorioso de Samu

E não ficaria por aqui, pois volvidos 10 minutos, voltou a marcar após passe de Rodrigo Mora, que deambulou algum tempo com a bola na área até tirar um coelho da cartola, conseguir uma boa desmarcação à linha, e um passe de morte para o seu amigo Samu, que ao fazer o seu segundo da noite alcançou Pavlidis no segundo lugar da classificação de melhores marcadores, ambos com 18 golos, mas bem longe do rei da liga, o sportinguista Viktor Gyӧkeres que segue isolado com uns impressionantes 38 golos na liga, de um total de 52 na época e nas diversas competições.

Rodrigo Mora a “inventar”…

…e Samu a marcar O terceiro do FC do Porto

O jogo terminaria com a vitória do FC do Porto por 3-1, e com este resultado os Dragões regressam, à condição do resultado do SC de Braga, ao terceiro lugar na prova.