EU-Japan Centre com candidaturas abertas para missão empresarial de Biotecnologia

O EU-Japan Centre está a aceitar candidaturas para a próxima Biotech Business Mission to Japan, de 6 a 10 de outubro de 2025, em Osaka e Yokohama. Uma oportunidade exclusiva para 12 PME inovadoras da UE participarem na BioJapan Expo, considerado o maior evento de parcerias em biotecnologia do Japão, e em eventos de networking com empresas japonesas.

Setores-alvo:

Descoberta de fármacos

Apoio à descoberta de fármacos (incluindo IA)

Medicina regenerativa

Terapêuticas digitais

O EU-Japan Centre cobre os custos do stand, transferências e atividades de networking. As empresas só precisam de garantir viagem, estadia e alimentação.

Candidaturas até 12 de junho de 2025. Mais informações e candidatura: https://www.eu-japan.eu/events/biotech-mission